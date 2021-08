Puglia, estate di eventi: Colapesce-Dimartino al Locus Festival. Ecco cosa c'è da fare

Locus Festival al Parco Archeologico di Egnazia a Fasano, Nada ad Alessano per la Notte della Taranta, il Piano Lab a Martina Franca, Bande a Sud a Trepuzzi e a Manduria, Notte tra i musei. James Senese ad Alezio, Bande a Sud a Trepuzzi.

Lo show di Colapesce e Dimartino

I due cantautori siciliani presenteranno questa sera al Parco archeologico di Egnazia di Fasano uno show potente e sorprendente in cui suoneranno live sia i brani che compongono “I Mortali” che alcuni classici del loro repertorio solista. Ad accompagnarli sul palco ci saranno anche Any Other, Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di “Musica leggerissima”). La stessa Any Other si esibirà anche in apertura con il proprio progetto.

Nada al Festival itinerante della Taranta

Alle 22 spazio alla musica con l’iconica voce di Nada che torna nel Salento e alla Notte della Taranta. L’artista sarà sul palco del Festival Itinerante della Taranta che oggi dfa tappa in piazza Cappuccini, ad Alessano (ore 21) sul palco per riproporre le canzoni dei due album nati dal Nada Trio, progetto frutto della collaborazione con Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel. Con il chitarrista della scuola senese risuoneranno le note de “Il porto di Livorno” (di Piero Ciampi), la popolare “Ma che freddo fa”, grandi successi come “Amore disperato”, “Il cuore è uno zingaro”, “Ti stringerò” e classici della tradizione popolare come “Maremma”, fino alle canzoni di oggi (Guardami negli occhi, Luna in Piena e Senza un perché, colonna sonora di The Young Pope), e dal suo ultimo album.

A seguire Ronda finale de Li Strittuli, gruppo nato a San Pancrazio Salentino nel 1998, in cui sono confluiti giovani musicisti che si propongono di diffondere il patrimonio musicale del Salento e della Grecìa salentina.

Piano Lab: maratona per 250 pianisti e musica per Dante

Torna “Piano Lab” a Martina Franca: oggi e domani 250 pianisti provenienti da Italia, Francia e Messico daranno vita a “Suona con noi”, la maratona in programma su 15 postazioni dislocate nel centro storico della cittadina pugliese, oggi dalle 17 e domani dalle 18. Al termine della maratona tre partecipanti saranno selezionati e avranno l’opportunità di esibirsi il 9 agosto, sempre a Martina Franca, con l’Orchestra Sinfonica Galilei della Scuola di Musica di Fiesole diretta da Danila Grassi affiancata dal pianista Pasquale Iannone.

Il programma della manifestazione prevede inoltre per oggi in Piazza Plebiscito un incontro con Fabiana Giacomotti, Luca Ciammarughi e Fiorella Sassanelli dal titolo “L’abito fa il concertista? Costume e moda nel mondo del pianoforte”, mentre domani, ancora in Piazza Plebiscito, si terrà un incontro a cura di Giulia Vazzoler dal titolo “Promozione di se stessi: comunicazione e uso dei social media”.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito web pianolab.me.

“Bande a Sud. Suoni tra due mari” a Trepuzzi

Da oggi a mercoledì piazzetta Chiesa Madre a Trepuzzi si animerà dei ritmi più tipicamente e intensamente bandistici, con l’alternarsi sul palco di alcune delle formazioni di banda contemporanea più interessanti in Italia e incursioni musicali di strada. Stasera dalle 19.30, le sonorità balcaniche della Gambling Band con il trombettista e compositore Giancarlo dell’Anna in una variopinta e scatenata formazione di musicisti si diffonderanno nel centro storico riaccendendolo di vitalità e calore e coinvolgendo come sempre grandi e piccoli; a seguire, alle 21.30 il palco di Bande a Sud ospiterà Bandakadabra, apprezzatissima formazione di base a Torino composta da fiati e percussioni; una surreal “pocket orchestra” capace di affrontare qualsiasi linguaggio musicale con una travolgente verve comico-teatrale. Ingresso gratuito su prenotazione al 380.2199684.

James Senese alla Fiera del Disco

James is back e passa da El Barrio Verde di Alezio: stasera dalle 22 l’appuntamento è con lo show di James Senese Napoli Centrale che, reduce dall’uscita del suo ventunesimo disco - “James is Back”, appunto - sarà sul palco per un concerto tra i più attesi per gli appassionati del genere in cui l’artista partenopeo ripercorrerà con i Napoli Centrale il suo mezzo secolo di carriera artistica. Accompagnato da Lorenzo Campese alle tastiere, Rino Calabritto al basso e Fredy Malfi alla batteria, Senese trasporterà il pubblico in un viaggio affascinante tra i grandi classici in collaborazione con l’indimenticabile amico Pino Daniele e i nuovi brani.

Heidi for president alla Notte dei musei

I musei di Manduria diventano oggi spazi di socialità, oltre che di cultura con la “Notte tra i Musei”, iniziativa organizzata dalla cooperativa Spirito Salentino, con il patrocinio del Comune. Il Museo Civico delle Guerre Mondiali e il Museo della Civiltà del Vino Primitivo ospiteranno eccezionalmente visite guidate gratuite da sera sino a notte, con l’aggiunta di eventi ed esperienze di altro genere. In entrambe le location le rispettive visite partiranno alle 21, alle 22 e alle 23, nel rispetto delle norme anti-assembramento.

Sarà ad accesso gratuito e all’aperto anche il concerto degli Heidi For President, band tarantina composta da Danilo Vona (voce e violino), Annarella Flemma (voce e synth) e Sergio Leo (chitarra acustica), che si terrà a partire dalle 22 nel chiostro del Palazzo delle Servite, in via Omodei, sede del Museo Civico.