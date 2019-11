Locomotive, parte il nuovo bando per i musicisti under 35

Il

12 novembre

si apre il 6° Bando Locomotive Giovani 2020, un’occasione per i giovani musicisti di tutto il territorio nazionale di studiare e fare musica,

ideata dall' Associazione Locomotive che si prepara alla quindicesima edizione del Locomotive Jazz Festival. Un traguardo importantissimo che certifica un riconoscimento, sul territorio e non solo, di qualità e lavoro costante fatto di passioni e professionalità.

Il bando è rivolto a tutti i musicisti under 35 (36° anno non compiuto) i quali potranno intraprendere un percorso formativo pratico ed esperienziale. Il percorso Locomotive Giovani, infatti, non è una scuola di musica, ma un luogo ideale dove le idee nascono e si confrontano, proprio come accadeva nei fumosi bistrot parigini, dove artisti, poeti, letterati, attori attorno a un caffè, spesso, maturavano l’ispirazione per le loro opere. Al centro del percorso c’è, quindi, l’incontro e la possibilità di mettersi alla prova costantemente. Ecco perché, quest’anno, i partecipanti si confronteranno anche con la musica rap/hip-hop attraverso seminari, workshop e live.



Ulteriore novità del Locomotive Giovani 2020 è l’apertura a sperimentazioni sensoriali e geografiche, come per esempio sonorizzazioni live in riva al mare o legate al mondo del food. Questo per tornare al rapporto indissolubile che la musica ha e sviluppa con le emozioni, che soprattutto luoghi suggestivi e profumi e culture hanno la capacità di sollecitare. Tutto ciò renderà possibile un ricongiungimento con la nostra attività sensoriale, che ci fa percepire il mondo, le sue misure, le sue bellezze ed eccezionalità e che la musica, in particolare, riesce a raccontare.

Durante l’anno i ragazzi avranno la possibilità di incontrare musicisti di livello nazionale e internazionale provenienti dal panorama jazzistico e dal mondo rap. Uno dei consueti appuntamenti del Locomotive Giovani è la possibilità di esibirsi sul palco della XV edizione del Locomotive Jazz Festival che si terrà tra e , insieme agli importanti musicisti che andranno a comporre il denso programma. Inoltre, un’ulteriore selezione, permetterà di affidare una borsa di studio per partecipare ai prestigiosi seminari del Festival Nuoro Jazz 2020.

Quest’anno verranno selezionati 30 ragazzi attraverso un’audizione dal vivo. Il comitato artistico che sceglierà i componenti del nuovo team Locomotive Giovani 2020 sarà formato da Raffaele Casarano, direttore artistico del Locomotive Jazz Festival, Danno (del ‘Colle der Fomento’) e Mirko Signorile. Il percorso inizierà a proseguirà fino all’avvio del Locomotive Jazz Festival 2020, un punto di snodo per il Festival e l’avvio di un nuovo processo di evoluzione e maturazione guidato da obiettivi sempre chiari: diffondere la musica di qualità, educare all’ascolto, attivare processi di crescita economica attraverso attività culturali, narrare i luoghi, riportarli alla luce e responsabilizzare a uno stile di vita che possa garantire il rispetto dell’ambiente in cui si vive.

Modalità operative di partecipazione.

Tutti gli interessati potranno inviare tutto il materiale richiesto dal bando (scaricabile dal sito web www.locomotivejazzfestival.it) tramite posta elettronica all’indirizzo info@locomotivejazzfestival.it entro e non oltre il 30 alle ore 24.00. Una volta ricevute le domande nei termini prestabiliti, verrà inviata una mail entro il 6 dicembre con tutte le informazioni riguardo al luogo e alla data in cui si terranno le audizioni. Successivamente verranno comunicati gli esiti finali e i nomi dei 30 musicisti che formeranno la nuova squadra del Locomotive Giovani 2020. La partecipazione al bando è gratuita. Mentre, i 30 ragazzi selezionati dovranno versare una quota di partecipazione di € 250,00 entro i termini che saranno indicati dall’organizzazione con possibilità di rateizzare in due momenti l’intero importo.





Ultimo aggiornamento: 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA