Spielberg stava per bocciare l'iconica colonna sonora de "Lo squalo": «Pensavo fosse uno scherzo»

Una delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema stava per essere bocciata. Steven Spielberg ha raccontato il retroscena riguardante "Lo squalo", film del 1975, e quel "dun dun dun dun" incalzante, composto da John Williams e diventato cult negli anni. «Mi aspettavo di ascoltare qualcosa di strano e melodico - spiega il regista all'Hollywood Reporter - qualcosa di tonale ma inquietante, qualcosa da un altro mondo come dallo spazio ma sott'acqua. Invece ciò che suonò fu un 'dun dun, dun dun, dun dun.' All'inizio risi. Aveva un grande senso dell'umorismo (Williams, ndr) e pensavo mi stesse prendendo in giro».

Spielberg aggiunge che Williams invece era serio e dopo aver suonato la musica diverse volte qualcosa scattò. «All'improvviso - continua il regista - sembrò giusta e John trovò il tratto caratteristico di tutto il film». Successivamente Spielberg disse anche che alla musica andava riconosciuta la metà del successo del film.