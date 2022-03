I Litfiba suoneranno a Lecce per l'ultimo tour: il calendario completo

El Diablo arriva in Salento. Il tour di addio dei Litfiba di Piero Pelù si arricchisce di nuove date estive e ce ne sarà una anche a Lecce: il 18 agosto "L’Ultimo Girone Tour" sbarca in Puglia e promette di essere una serata indimenticabile.

Il tour

Si aggiungono nuove date estive per festeggiare i 40 (+2) anni di storia con il tour di addio dei Litfiba, la rock band più longeva del panorama italiano. L'Ultimo Girone promette di essere una vera e propria festa itinerante che segnerà la conclusione della storia della band di Piero Pelù e Ghigo Renzulli.

Martedì 26 aprile 2022 – PADOVA, Gran Teatro Geox

Mercoledì 27 aprile 2022 – PADOVA, Gran Teatro Geox

Martedì 03 maggio 2022 – NAPOLI, Casa Della Musica

Mercoledì 04 maggio 2022 - NAPOLI Casa Della Musica

Martedì 10 maggio 2022 – ROMA, Atlantico Live

Mercoledì 11 maggio 2022 – ROMA, Atlantico Live

Lunedì 16 maggio 2022 – FIRENZE, Tuscany Hall SOLD OUT

Martedì 17 maggio 2022 – FIRENZE, Tuscany Hall

Martedì 24 maggio 2022 - MILANO Alcatraz SOLD OUT

Mercoledì 25 maggio 2022 - MILANO Alcatraz SOLD OUT

Domenica 03 luglio 2022 - LEGNANO (MI), Rugby Sound Festival NUOVA DATA

Venerdì 15 luglio 2022 – LUCCA, Lucca Summer Festival NUOVA DATA

Sabato 16 luglio 2022 – FERRARA, Ferrara Summer Festival NUOVA DATA

Sabato 23 luglio 2022 – CATANIA, Sotto il Vulcano Festival NUOVA DATA

Venerdì 29 luglio 2022 - VILLAFRANCA (VR) Villafranca Festival NUOVA DATA

Sabato 30 luglio 2022 - MAJANO (UD) Festival di Majano NUOVA DATA

Giovedì 18 agosto 2022 - LECCE Oversound Music Festival NUOVA DATA

Sabato 20 agosto 2022 - CATTOLICA (RN) Arena della Regina NUOVA DATA

Venerdì 26 agosto 2022 - ROMANO D’EZZELINO (VI) AMA Festival NUOVA DATA