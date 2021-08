Marco Liorni , le campionesse indovinano l'ultima parola a Reazione a Catena. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Non è possibile». Le Campanelle, campionesse veterane senza portafoglio, hanno finalmente infranto il "sortilegio" e vinto il loro primo montepremi all'ultima parola. Ma qualcosa ha fatto storcere il naso ai fan. Andiamo con ordine.

Leggi anche > Estate in Diretta, Roberta Capua scoppia in lacrime a fine puntata: «Ho i brividi...»

Le parole a disposizione stasera sono «portata e presente». Il termine da indovinare inizia con "as" e termina con "e". Le Campanelle dimezzano il montepremi e giocano per 14mila euro. Poi tentano: «Ascensore». Ed è la risposta esatta. Festa in studio per la prima vincita delle campionesse.

Anche su Twitter piovono commenti: «Bravissime». Ma qualcuno nota un dettaglio: «Ma su quale ascensore appare la scritta presente?». E ancora: «Mai visto un ascensore dove ci fosse scritto presente». In ogni caso, la vittoria inaspettata delle Campanelle fa gioire i follower e Reazione a Catena entra in trend topic.