Lino Banfi, morta la moglie Lucia Zagaria: da tempo lottava contro l'Alzheimer. Il post della figlia Rosanna

È morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi e mamma di Rosanna Banfi. La donna da tempo era malata di Alzheimer. A darne l'annuncio è stata l'attrice, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

«Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio», ha scritto postando una foto. Lucia Zagaria era da tempo malata di alzheimer, una malattia che aveva creato un profondo dolore anche nelle persone che le sono sempre state accanto, come aveva raccontato la stessa Rosana Banfi ospite di Verissimo lo scorso gennaio: «Da un po' di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l'unione familiare».

IL RACCONTO DI BANFI - Banfi e la moglie Lucia sono stati insieme da più di 60 anni. Ospite di Verissimo, l'attore aveva svelato a Silvia Toffanin il segreto di un rapporto così duraturo: «Non c'è una ricetta, la ricetta è la costruzione di una casa in comune, di sacrifici, di sofferenze. Questi grandi amori sono calcestruzzo che diventa una casa antisismica, non si demoliscono più». Poi il Covid e la pandemia: «Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio». Il nonno più famoso d'Italia non riusciva a immaginare una vita senza di lei: «Quando in una coppia c'è qualcuno che se ne va prima dell'altro, è come se prendi una fotografia di coppia e la stracci a metà. Puoi prendere tutte le colle del mondo ma non sarà mai come prima».