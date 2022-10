Dedicato a Leonardo Leo, il grande compositore di San Vito dei Normanni, e giunto alla venticinquesima edizione sempre sotto la sapiente guida di Cosimo Prontera, il “Barocco Festival” si conclude a Lecce con l’ultimo dei tre concerti previsti nel capoluogo salentino. L’appuntamento è domani alle 21 nella chiesa di San Matteo (ingresso libero). In programma l’oratorio a quattro voci “Il Faraone Sommerso” di un altro grande compositore pugliese, il tarantino Nicola Fago, pure lui tra i massimi esponenti della settecentesca “Scuola Napoletana”.

In scena l’orchestra barocca “La Confraternita de’ Musici”, diretta al cembalo da Cosimo Prontera, con il tenore Roberto Manuel Zangari, il baritono Giuseppe Naviglio, il controtenore Antonello Dorigo e il sopranista Angelo Riccardo Strano.

Primo di tre generazioni di "Maestri di Cappella"

Soprannominato appunto il “Tarantino” (era infatti nato nel capoluogo ionico il 26 febbraio 1677), Fago è stato il primo di tre generazioni di maestri di cappella che operarono nel XVIII secolo a Napoli: dopo di lui ci furono il figlio Lorenzo e il nipote Pasquale. Da il 1700 circa fino al 1745, anno della sua morte, operò ininterrottamente nelle più importanti istituzioni musicali partenopee, ed ebbe tra i suoi allievi lo stesso Leonardo Leo. Nella sua cospicua produzione sacra, le fonti superstiti parlano anche di sei oratori composti fra il 1705 e il 1711, e fra questi “Il Faraone sommerso” è l’unico di cui si abbia la musica. Esistono infatti due partiture manoscritte, una delle quali, custodita presso la Bodleian Library di Oxford, riporta l’anno 1709; l’altra è conservata nella Biblioteca del Conservatorio di Firenze e fa parte del fondo Basevi. Il libretto non è pervenuto. Se la data è attendibile, è verosimile che il lavoro sia stato proposto a Napoli nell’ambito del ciclo di oratori di argomento biblico che l’arcivescovo Pignatelli fece eseguire presso la cappella del suo palazzo. Nel 1709 Fago assunse infatti la carica di maestro di cappella del Tesoro di San Gennaro, ed è probabile che il patriarca avesse richiesto il suo contributo. Ispirato alla biblica vicenda della liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù egizia attraverso il miracoloso passaggio del Mar Rosso, l’impostazione è nella forma consueta dell’oratorio settecentesco, in due parti, con il rigido alternarsi di arie, duetti e recitativi.

«L’apertura è affidata a una sinfonia tripartita e le due sezioni sono chiuse da un brano d’assieme - si legge nelle note - secondo prassi, i recitativi contengono gli elementi narrativi e drammatici, mentre le arie, prevalentemente liriche, rispondono alla stilizzazione di un affetto o di uno stato d’animo».

«La sinfonia iniziale non è un brano generico, ma introduce il successivo recitativo di Mosé, tanto da poter affermare che l’azione si avvia già con il brano strumentale. Il recitativo, alla fine della sinfonia, evoca lo stato penoso in cui versa il popolo egizio per le piaghe afflitte da Dio. Altri aspetti musicali interessanti sono costituiti dall’aria del Messo, “S’odano intorno inni di laude”, con quattro parti di violino che amplificano in eco la gioia per la liberazione e il ringraziamento al Cielo, prima che gli Ebrei si accorgano di essere inseguiti dall’esercito del Faraone. Significativa è anche l’aria con violoncello solista “Aprite il seno onde orgogliose”, affidata a Mosè».