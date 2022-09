Il re del thriller americano Jeffrey Deaver e il vincitore del Premio Strega 2022 Mario Desiati sono i protagonisti della terza giornata di Lectorinfabula, la rassegna che si sta svolgendo a Conversano.

“La mappa nera”, il nuovo romanzo del re del thriller

Il primo, Deaver, sarà alle 20 nel giardino dei limoni di San Benedetto, con Adriana Agrimi e la traduzione di Seba Pezzani. Jeffrey Deaver è tra gli scrittori di romanzi thriller più famosi e premiati nel mondo. Ha conosciuto il successo internazionale con “Il collezionista di ossa, la prima indagine di Lincoln Rhyme e Amelia Sachs”, da cui è stato tratto l’omonimo film. Domani presenterà il suo ultimo romanzo “La mappa nera”, terzo della trilogia dell’investigatore Colter Shaw.

“La stanza degli spiriti” di Mario Desiati, un omaggio agli autori e alle autrici pugliesi

Alle 21.30, invece, sempre nel giardino dei limoni di San Benedetto, si parlerà de “La stanza degli spiriti” di Mario Desiati. Un appuntamento che prende il nome dall’ultimo capitolo di “Spatriati” e che riguarda la mappa dell’universo letterario di Desiati, il suo modo di sollecitare la memoria che per gli italiani è sempre troppo corta. Sarà un omaggio agli autori e alle autrici pugliesi, da Mariateresa Di Lascia ad Alessandro Leogrande, a Maria Marcone e al valore della nostra narrativa e della nostra cultura.

Lector in teatro a Putignano

Ma oggi è anche la seconda giornata di Lector in Teatro, a Putignano, con “Planet Ocean/Interiors”, il documentario di Yann Arthus-Bertrand e Michael Pitiot e il progetto musicale di Valerio Corzani ed Erica Scherl. Andrà in scena alle 21 in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e l’introduzione è affidata all’attivista Marica Di Pierri.

La mattinata, poi, come sempre sarà dedicata alle scuole di ogni ordine e grado. In programma incontri con la scrittrice Antonia Murgo, con Joelle Jolivet, Giusi Quarenghi, l’illustratrice italiana Noemi Vola, Jean Claude Mourlevat. E ancora Soraya Malek, principessa di Afghanistan, Valerio Corzani, Alessandro Vanoli.

Per il format Verso Sud, sarà di scena Gianni Sebastiano, mentre si parlerà di emergenza ambientale e cambiamenti climatici con Annalisa Cavallini, Marica Di Pierri e Nicole Marcellini. E poi Fabio Ciconte e Lucia Schinzano.

Nel pomeriggio alle 16 un incontro dedicato a chi è affetto da problemi di salute mentale, con gli psichiatri Antonello Bellomo, Alessandro Bertolino, Anna Maria Camposeo, Angela Carofiglio, Mario Serrano e il presidente onorario della Fondazione Di Vagno Gianvito Mastroleo.

Alle 16.30 nella sala conferenze di San Benedetto, “Tempi che corrono” con il presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Bartoli, la docente di sociologia Patrizia Calefato, Enzo Magistà direttore del TG Norba 24, l’assessora del Comune di Bari Carla Palone e il direttore di Pagina’21 Oscar Buonamano.

Le inchieste insabbiate alle 18 nella sala convegni di San Benedetto con “Settanta. Il poliziotto e la strage negata” di Fabrizio Berruti. Si parlerà invece di Cancel Culture e cultura americana alle 18.30 sulla Terrazza della Community Library con Costanza Rizzacasa D’Orsogna e Cristina Consiglio.

A seguire, alle 21, nel Chiostro di San Benedetto, “Assaggi d’autore” con Spaccio Mortadella Jazz ed Evviva Maria. Incontro con i produttori. Storie di vini, territori e cibi.

Infine il cinema con una selezione di film, documentari e visioni dalla mediateca “Antonello Polito” della Fondazione di Vagno.

I dettagli e gli orari degli incontri su ww.lectorinfabula.eu.