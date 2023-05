Chi voglia intendere l’originalità profonda di Euripide, deve paragonare le sue creature ricche di tenerezza e di debolezza con gli eroi di Sofocle, tutti presi da una sola passione. Anche quest’ultimi soffrono, ma rimaniamo ammirati davanti alle loro grandi azioni eroiche. Le eroine euripidee, invece, suscitano in noi la “pietas”. É un’altra concezione del tragico: alla tragicità della forza Euripide oppone la tragicità della debolezza umana. E fra le “eroine” euripidee di straordinaria attualità sono quelle protagoniste de “Le Troiane”, opera del 415 a.C. che faceva parte di una trilogia ambientata durante la guerra di Troia assieme alle tragedie “Alessandro” e “Plamede” di cui rimangono solo frammenti.

A questo capolavoro della letteratura di tutti i tempi è ispirato lo spettacolo “Tutto brucia” dei Motus, uno dei gruppi di punta nel panorama della ricerca teatrale europea, in scena oggi alle 18.30 ai Cantieri Teatrali Koreja di Lecce per la stagione di “Strade Maestre”. Uno spettacolo immaginifico, potente, diretto e spietato, in cui la tragedia greca si unisce alle voci della grande filosofia contemporanea: un viaggio che parte da Euripide e attraversa le parole di Jean-Paul Sartre, Judith Butler, Ernesto De Martino, Edoardo Viveiros de Castro, NoViolet Bulawayo, Donna Haraway. Compagine fondata a Rimini da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, i Motus sin dall’inizio della loro attività hanno investigato le tensioni e le tendenze del presente.

Una riflessione sul “Mare Nostrum”

«Avevamo scelto come soggetto per il nuovo spettacolo “Le Troiane di Euripide” - spiega Enrico Casagrande che cura anche la regia insieme alla Nicolò - per una riflessione che volevamo fare sul “Mare Nostrum” e su quello che accade dall’altra parte partendo proprio dal gruppo di donne con a capo Ecuba che attendono di essere deportate come schiave. E questo ci ha appunto ricordato quello che succede oggi ai popoli migranti. Ma siamo poi entrati subito in un periodo pazzesco come quello della pandemia, e quindi in un tempo tragico e sospeso che ha caricato di ulteriori significati questo lavoro che abbiamo reso ancora più cupo. E poi ci siamo ritrovati in una terza fase, quella del disastro climatico. E dunque “Tutto brucia” come dice Cassandra nella rilettura di Sartre: nelle parole antiche ci sono riflessioni attualissime nella nostra contemporaneità sempre più allarmante e allarmata».

Attraverso la ricerca drammaturgica di Ilenia Caleo protagoniste in scena sono il Premio Ubu Silvia Calderoni, Stefania Tansini e R.Y.F. (Francesca Morello) con le sue musiche originali. «Una cosa abbastanza insolita per noi avere una cantante - sottolinea ancora Casagrande - ma Francesca è veramente molto brava ed è stata l’anello di congiunzione di tutto il lavoro. Lei canta in inglese e svolge il ruolo del coro, e queste canzoni costituiscono la narrazione che accompagna le immagini e i quadri delle combinazioni sceniche».

Al centro della tragedia c’è dunque il dolore della perdita che apre interrogativi fortemente politici. Quali sono i corpi da piangere e quali no? Quali forme prende il lutto? E le sepolture d’ufficio avvenute durante la pandemia acquisiscono l’attualità di queste domande. Dopo lo spettacolo sarà possibile incontrare la compagnia e dialogare su quanto visto. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Palchetti Laterali.