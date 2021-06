Emma Marrone e Loredana Berté: il nuovo songolo insieme. Annuncio su Instagram

Un post su Instagram e subito una valanga di like. Emma Marrone ha annunicato la sua prima collaborazione con Loredana Berté, una delle voci della musica rock italiana. «Che sogno incredibile, non è il classico pezzo estivo. Questa canzone, per me, è un pezzo di storia, la mia», ha scritto la cantante salentina nel post su Ig da oltre 122mila like.

La collaborazione

Le due artiste sono dunque al lavoro per il nuovo progetto che potrebbe diventare il nuovo tormentone dell'estate. Legate da un rapporto di amicizia e di affetto forte tanto da aver reso le artiste italiane madre e figlia putative, è già grande attesa per il prossimo singolo. «Questo non è il classico pezzo estivo», ha scritto su Instagram la cantante salentina, «questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia. Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme alla mia mamma rock».

E la Berté da parte sua ha commentato il post con: «La mia bimba rock».