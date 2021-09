Manu Chao torna nel Salento: sabato concerto a Lecce. Ecco i biglietti

Dopo sei anni di assenza c’è grande attesa per il ritorno a Lecce di Manu Chao. L’artista sarà in concerto dopodomani alle 22 al Palasummer in piazza Palio con la sua tournée “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico”. Per il musicista franco-spagnolo si tratta di ristabilire un legame con il Salento che è una delle sue terre più amate e proprio quest'anno ricorre un importante "compleanno" per i suoi numerosi fans: 20 anni dal celebre concerto di Melpignano che, anche da queste parti, lo consacrò star assoluta nei giorni "caldi" del G8 di Genova. Un concerto che tutti ricordano e che, poi, ha fatto da apripista ad altri concerti di Manu Chao nel Salento a partire dal Gondar di Gallipoli. Le prevendite per l'evento di Lecce sono disponibili sul circuito TicketOne al costo di 25 euro.

L'amicizia con il trombettista salentino Blandini

Sul palco del Palasummer di piazza Palio una formazione inedita rispetto alle altre date del tour acustico: sul palco, oltre a Lucky Salvadori alla chitarra e Mauro Mancebo alle percussioni, si esibiranno i due musicisti salentini Gianluca Ria al trombone e Gabriele Blandini alla tromba. E proprio a quest'ultimo, musicista di Aradeo che da tempo suona nella band in occasione di alcuni eventi, Manu Chao è particolarmente legato.

Il repertorio in scaletta: da "Clandestino" agli ultimi pezzi

Irregolare del pop, papà della caotica patchanka, clandestino delle classifiche: con la sua tournée Manu Chao vuole rivivere le sue vecchie e nuove canzoni in chiave acustica, si legge nella nota di presentazione dell'evento, "come piccole cartoline spedite ad amici". Nel 1998 è uscito il suo primo album da solista, "Clandestino", che l'ha consacrato al successo mondiale. La sua musica che mescola folk, reggae e ritmi latinoamericani è molto amata ogni latitudine. Dopo cinque album con il gruppo Mano Negra (sei se si conta il Best Of del 1998, uscito nello stesso anno del suo primo disco da solista), Manu Chao ha dato alle stampe cinque album in studio da solista (e due live, Radio Bemba Sound System del 2002 e Baionarena del 2009). Da Próxima Estación: Esperanza del 2001 a Sibérie m'était contéee del 2004 passando per La radiolina del 2007. I nuovi lavori discografici di Manu Chao sono disponibili gratuitamente online ed è possibile scaricarli dal sito ufficiale dell’artista manuchao.net