"Lecce unico amore", in rete la canzone dedicata alla promozione in Serie B

Una canzone dedicata alla squadra del Lecce e alla sua recente promozione in Serie B. Si chiama "Lecce unico amore" e con il relativo videoclip è da alcuni giorni disponibile su Youtube dove ha già registrato numerose visualizzazioni. Autore - nonché interprete - della canzone e del filmato è il 26enne Pierpaolo Signore, docente privato di economia aziendale e matematica, di Merine.«Amo la musica e faccio animazione e intrattenimento per feste e matrimoni - spiega Signore - sono un cantautore per passione e in passato ho scritto delle canzoni a sfondo sociale che hanno avuto migliaia di visualizzazioni su Youtube come: "Musica di notte", una canzone contro la guida in stato di ebbrezza e "L'estate a Natale" sui cambiamenti climatici. Nel 2015 ho partecipato come concorrente a "Tu si que vales" su canale 5, dove cantavo e contemporaneamente memorizzavo una sequenza di carte da gioco. Nell'occasione ho ricevuto il "si" dei tre giudici presenti (Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Jerry Scotti) e del pubblico presente».