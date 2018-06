Battiti Live 2018, 50 cantanti, 5 città. E farà tappa anche a Lecce e Ostuni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque domeniche di luglio, cinque meravigliose città del Sud Italia e oltre cinquanta cantanti. Sono questi i numeri dell’edizione 2018 del Radionorba Battiti Live, la kermesse musicale itinerante più attesa dell’estate, presentata da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. La città di Lecce torna protagonista nella tappa di domenica 8 luglio di questa 16° edizione per la gioia di salentini e turisti che vedranno alternarsi sul palco amati artisti della stagione musicale italiana e internazionale. Mentre città delle cinque tappe sono state svelate, 1 luglio Ostuni, 8 luglio Lecce, 15 luglio Andria, 22 luglio Melfi, 29 luglio Bari, del cast si ha solo un’anticipazione, un elenco destinato ad arricchirsi con prestigiose sorprese. Ci saranno i vincitori di Sanremo Fabrizio Moro ed Ermal Meta e il vincitore della sezione giovani, Ultimo. E ancora: Ghali, che ritorna a Battiti dopo l’esordio della passata stagione, quella che ha segnato la sua consacrazione ufficiale di star dell’hip hop e re del trap Italiano, Gabry Ponte, il rapper emergente Capo Plaza, Betta Lemme, Giusy Ferreri, i produttori di grandi successi Takagi & Ketra, Gue Pequeno, Elodie, Michele Bravi, Emma, Noemi, il fenomeno internazionale del momento Mihail, Dolcenera, Luca Carboni, Mario Biondi, Dear Jack, Anna Tatangelo, Lorenzo Fragola, Emis Killa e Shade con le loro nuove produzioni, Annalisa, Benji & Fede, Briga, le rivelazioni dei talent Irama, che con il suo album ha scalato già le classifiche prima di vincere Amici, Einar, Biondo e il terzo classificato dell’undicesima edizione di X Factor, Enrico Nigiotti, Bianca Atzei, Le Vibrazioni, Thomas, il dj belga Lost Frequencies. Un elenco destinato ad allungarsi con Carl Brave, Francesca Michielin, The Kolors e tante altre sorprese. “Siamo molto felici”, dichiara Marco Montrone, Presidente della Radio del Sud, “di presentare il calendario della nostra sedicesima edizione del Radionorba Battiti live e siamo certi di aver scelto le location migliori per rappresentare le bellezze del nostro Sud, quello che con fierezza vogliamo raccontare e promuovere ai nostri artisti, ai nostri sponsor e ai tanti turisti che seguiranno lo show, che anche quest’anno vogliamo dedicare alla nostra gente, alla gente che ogni giorno lavora per rendere migliore il nostro territorio”. “Abbiamo scelto cinque location che possano consentirci”, aggiunge Alan Palmieri, direttore artistico di Radionorba e dello show, “di avere cinque eventi radio televisivi di territorio con un racconto nuovo ed esclusivo. Non vediamo l’ora di essere in piazza con gli artisti per abbracciare i nostri ascoltatori”. Per il secondo anno consecutivo ad affiancare alla conduzione Alan Palmieri, ci sarà Elisabetta Gregoraci “Non vedo l’ora di cominciare”, dice, “sono veramente felice di essere con Alan anche quest’ anno al timone di Radionorba Battiti Live, per me è un onore essere stata chiamata nuovamente a far parte di questa grande famiglia. L’anno scorso sono rimasta folgorata da quella pazzesca energia che il pubblico di Battiti è capace di trasmettere”.