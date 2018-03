Lecce - Fidelis Andria, al Via del Mare c'è anche Scamarcio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Durante la sfida tra Lecce e Fidelis Andria, che si è disputata ieri al Via Del Mare, tra gli ospiti in tribuna c'era anche l'attore. Riccardo Scamarcio, nonostante i successi cinematografici, tutte le volte che può non rinuncia infatti a seguire la sua squadra che ieri ha portato a casa un pareggio con i salentini.