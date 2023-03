Laura Pausini in Puglia, c'è anche il tempo di un piatto di linguine con le cozze: ​“So stat bun adaver”

Tappa pugliese per Laura Pausini che questa mattina è stata ospite degli studi di Radio Norba, a Conversano, per parlare dei suoi 30 anni di carriera e promuovere il nuovo singolo “Un buon inizio”. Tantissimi i fan che hanno addirittura dormito davanti agli studi dell’emittente radiofonica per salutare la cantante, neo sposa.

Da Conversano l’artista si è poi spostata a Polignano a Mare dove ha voluto scattrasi una foto su una delle stupende balconate e poi postarla sul suo profilo Instagram che conta milioni di followers.

A Bari due concerti

A seguire un’altra foto, questa volta di un piatto di linguine con le cozze corredata dalla scritta in dialetto “So stat bun adaver”. Poi l’arrivederci a dicembre quando la Pausini tornerà a Bari per due concerti del suo tour mondiale.