Lasse Matberg in ospedale dopo Ballando con le Stelle. Sara Di Vaira: «Sono stata la prima ad arrivare»

Dopo l’infortunio a Lasse Matberg ha affrontato un’al gomito che fortunatamente è andata per il meglio. Oggi, in esclusiva a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1, il vincitore dello show del sabato sera ha inviato un video per rassicurare i suoi fan: “Ho appena finito l'operazione, quindi sono nel letto dell'ospedale – ha detto–. Sono super felice per come sono uscito da. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me e per Sara. Spero che il ricovero possa terminare presto. Vi amo tutti”.Ospite in studio, sua compagna sulla pista da ballo, che ha raccontato: “Si è rotto il tendine del bicipite. È stato operato ieri mattina., si prevedeva l’uscita oggi e invece uscirà domani”. La Di Vaira, su cui si rincorronocon il partner ballerino, ha chiarito: “Lui qui è da solo perché i familiari sono tornati in Norvegia. Io e mia figlia Brenda siamo state le prime ad arrivare alle quattro di notte in ospedale. Ieri ci siamo date il cambio io e Milly. È surreale. Non posso tornare in Toscana, non torno a casa fino a quando non lo vedo in aereo”. Ma nonostante questo la ballerina ha smentito ogni possibile coinvolgimento sentimentale: “Se può nascere qualcosa? No, non può nascere. Sarebbe come rovinare un bellissimo rapporto”.