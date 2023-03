Al pari di altri iniziali insuccessi di capolavori poi diventati immortali, come “La traviata” e “Carmen”, anche “Il lago dei cigni”, quando andò in scena per la prima volta il 20 febbraio 1877 al Teatro Bolshoi di Mosca, fu un clamoroso tonfo. Le cronache raccontano di una coreografia scadente, di un’interprete non all’altezza del ruolo, di scenografie e di costumi modesti e di una musica strana, molto lontana dai ritmi tipici di allora. Nonostante tutto vi furono 41 rappresentazioni nei sei anni successivi. Cajkovskij morì il 6 novembre 1893 e non riuscì a vedere il nuovo balletto che fu presentato, anche se solo parzialmente, il 17 febbraio 1894 in uno spettacolo dedicato alla sua memoria con la nuova coreografia di Lev Ivanov. La versione completa, con le coreografie di Marius Petipa, andò definitivamente in scena nel gennaio 1895 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo ottenendo finalmente il meritato successo.

Capolavoro che ritorna al Petruzzelli di Bari ma in una versione particolare de Les Ballets de Monte Carlo, la compagnia che dal 1985 ha concretizzato come istituzione la lunga tradizione del balletto nel Principato, dove ai primi del Novecento Diaghilev volle la sede dei suoi leggendari Ballets Russes. L’appuntamento, che rientra nella Stagione d’Opera e Balletto 2023 del politeama barese, è per stasera alle 20.30 con repliche domani sera, sempre alle 20.30, sabato e domenica alle 18.

Il coreografo e lo scrittore

“Lac - da Il lago dei cigni” è infatti il titolo dello spettacolo affidato alla personale visione di Jean-Christophe Maillot, direttore e coreografo dei Ballets de Monte-Carlo, tutta incentrata sull’atto secondo. Affrontare una pagina che gode fama leggendaria in tutto il mondo è una sfida per ogni coreografo; per far questo, Maillot ha collaborato con lo scrittore Jean Rouaud (vincitore nel 1990 del Premio Goncourt, il massimo premio letterario francese) per la drammaturgia, Ernest Pignon-Ernest per la scenografia e Philippe Guillotel per i costumi. Il disegno luci è di Jean-Christophe Maillot e Samuel Théry, e le musiche originali aggiuntive di Bertrand Maillot.

In scena l’eterna lotta fra il Bene e il Male

“Il lago dei cigni” continua a mantenere intatto tutto il suo fascino grazie all’atmosfera lunare che accompagna l’apparizione di Odette, per il doppio ruolo di Odette-Odile, cigno bianco e cigno nero, e per l’eterna lotta fra il Bene e il Male. E il pubblico ricorda soprattutto il secondo atto del balletto, un vero monumento del repertorio classico fortemente identificabile per la sua coreografia completamente bianca, e dove la trama stessa dell’opera sembra essere “svanita” al suo interno.

«Da questo punto di vista si può considerare il secondo atto come uno dei primi esempi di balletto astratto – si legge nelle note - un’opera da contemplare senza badare alla trama e a ciò che intende raccontare. Allo spettatore dunque non si chiede di analizzare, ma solo di godere della pura estetica del “Lago” e della bellezza di un movimento che basta a se stesso. Nella sua creazione Jean-Christophe Maillot sceglie di tornare al passato, ai tormenti propri della storia che è direttamente legata alle nostre paure infantili, ai terrori notturni. Queste esperienze sepolte nel profondo della nostra memoria, vengono qui risvegliate e inserite in un contesto familiare nel quale l’odio degli adulti prevale sulla benevolenza dei genitori».