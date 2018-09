La vita promessa: in scena le location salentine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In onda stasera e lunedì alle 21,25 su Rai 1 le prime due puntate de La vita promessa, serie tv co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia e girata in parte proprio a Nardò. Una serie sostenuta anche da un finanziamento di Apulia Film Commission. Le altre puntate andranno in onda il 24 settembre e il 1 ottobre.Lo scorso ottobre un cast importante con i nomi, tra gli altri, di Lina Sastri, Luisa Ranieri, Francesco Arca, Emilio Fallarino e Primo Reggiani, e la firma alla regia di Ricky Tognazzi, ha girato nella location di Masseria Brusca, nei pressi del parco di Porto Selvaggio, una serie di scene: alcuni interni (ad esempio, la stalla della masseria) e l'esterno di una festa (nel grande piazzale dello storico edificio di proprietà della famiglia Zuccaro).Una settimana circa di riprese e di duro lavoro per gli interpreti del film, che nelle pause hanno apprezzato tantissimo la città e il suo territorio, godendosi peraltro una serie di giornate di sole molto belle. Sul set ci fu anche la gradita sorpresa dell'arrivo di Simona Izzo, attrice e moglie di Ricky Tognazzi, appena uscita dal reality Grande Fratello Vip. Per lei qualche giorno di relax tutto neritino in compagnia del coniuge regista de La vita promessa.Il film è stato girato a Nardò, Monopoli, Taranto e Giuliano di Leuca (la Puglia è servita come ambientazione per la campagna siciliana della fiction) e anche a Sofia in Bulgaria (esterni e interni di New York).La serie dunque, domenica sbarca finalmente in tv. La vita promessa, che attraverso la distribuzione di Rai Com è già stata venduta in Giappone, Usa e America Latina, si svolge nell'arco di circa dieci anni e va dal 1921 al 1930, passando attraverso la crisi finanziaria americana del 1929. E affronta diversi temi tra i quali quello dell'immigrazione. È la storia di Carmela Carrizzo (Luisa Ranieri), una madre coraggio che lascia la Sicilia per l'America appunto dove spera di dare ai suoi cinque figli un futuro migliore. Quella dei Carrizzo è la storia epica di una delle tante famiglie siciliane sullo sfondo del più grande esodo migratorio della storia moderna durante gli anni Venti.«Anche questa produzione importante, - spiega l'assessore allo Sviluppo Economico e al Turismo Giulia Puglia - ha subìto il fascino della nostra città. Masseria Brusca è stata scelta ancora una volta per alcune scene. So che Ricky Tognazzi e sua moglie Simona Izzo, con tutti gli attori e con chi ha lavorato al film, sono stati bene da noi e hanno apprezzato luoghi, cibo e atmosfera, al di là dell'impegno professionale. A noi resta la conferma di un territorio, il nostro, che ha appeal per chi fa cinema, una risorsa che ci consente di promuovere i contesti in modo eccezionale, peraltro non con chiavi magari più consuete come il mare».