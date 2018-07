“La palestra”, ecco l'anti-tormentone estivo dei Toromeccanica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è già fatto notare nelle radio e sul web il nuovo singolo dei Toromeccanica, dal titolo "La palestra". Il brano è un lucido e sarcastico punto di vista sui trend della nostra società prende le forme di una canzone dal sound catalizzante. “La Palestra” è un brano irriverente che fa il verso a tormentoni estivi in salsa raggaeton che ogni anno arrivano dal Sudamerica. In un mix di ironia e ritmo, questo pezzo va a toccare tutte le discipline praticate in palestra, dal crossfit alla zumba, ironizzando sull'ossessione per la ricerca della forma fisica ma anche sullo spirito voyeristico tipico di certi uomini.«Mi piace guardare le donne che ballano in palestra (…) E tutte in fissa con il raggaeton da Enrique (Iglesias) a Ricky Martin shake your bom bom bom!»I Toromeccanica, band salentina composta da Gianpiero Della Torre (voce), Matteo Tornesello (chitarra), Giorgio Maruccia (batteria), Ruggero Gallo (basso) nascono nel 2005 ad Alezio, in provincia di Lecce. L’intento del gruppo è di proporre brani inediti che si possano distinguere all’interno del panorama italiano per il loro stile unico.La band, che vanta dal loro anno di formazione numerosissime esibizioni live, si è distinta per i risultati ottenuti in numerosi concorsi, classificandosi sempre nelle prime posizioni.