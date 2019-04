La Municipàl, omaggio alla Marinella di De Andrè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è tutto l'inconfondibile sound sognante e rock dei La Municipàl nella versione de La canzone di Marinella con cui la band si è cimentata nell'album tributo a Fabrizio De Andrè, uscito ieri, dal titolo Faber Nostrum.L'album, anticipato qualche tempo fa dal singolo Amore che vieni, amore che vai, reinterpretata dagli Ex-Otago, ha messo insieme il meglio delle giovani realtà musicali italiane: oltre a La Municipàl, ci sono infatti Gazzelle, Willie Peyote, Canova, Cimini, Lo Stato Sociale, Ministri, Colapesce, The Leading Guy, Motta, Fadi, The Zen Circus, Pinguini Tattici Nucleari, Artù, Vasco Brondi. Il risultato ha anche ottenuto la benedizione di Dory Ghezzi: «Sono senza dubbio favorevole a rivisitazioni che comportano scelte coraggiose e quasi spericolate, per poi scoprire, piacevolmente, che hanno ragione di esistere. Del resto, anche Fabrizio sentiva di volta in volta l'esigenza di sperimentare e innovarsi cercando di non ripetere se stesso. Queste operazioni oltretutto ci confermano che c'è sempre un forte punto di congiunzione e comprensione fra più generazioni e diversi linguaggi».Nell'approcciarsi a uno dei brani senza tempo della musica d'autore italiana, una sorta di monumento al primissimo Faber, la band salentina ha dimostrato tutta la sua verve: il brano ha il suono deciso delle chitarre elettriche e il duetto di voci (quella maschile e quella femminile dei fratelli Carmine e Isabella Tundo) stacca dall'originale quel tanto che basta per dilatarne l'ascolto in chiave indie, quasi prog consolidando la vena crepuscolare a loro tanto cara, con tanto di citazione finale nell'intreccio di note con un altro classico del periodo, My Baby Shot Me Down.