“Interpretare un personaggio: il ruolo dell’attore nell’opera filmica” è il titolo della lezione che domani mattina alle 9, al cospetto di 400 studenti riuniti nel Teatro Radar di Monopoli, vedrà protagonista, nel ruolo di “docente”, l’attore romano Kim Rossi Stuart. Sarà proprio questa masterclass a dare il via alla 23ª edizione del Sudestival, il progetto dell’associazione culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma.

Il corto "Big" e il film "Brado"

Il festival entrerà poi nel vivo in serata, quando alle 21, sempre nello stesso teatro, sarà proiettato “Big”, il cortometraggio “Premio Raffaella Carrà - Pop corn Festival 2022” diretto da Daniele Pini che arriva in anteprima in Puglia. A seguire ci sarà il saluto al pubblico di Rossi Stuart e la contestuale presentazione del suo ultimo lavoro da regista, “Brado”, film del quale è anche il protagonista.

Il cartellone del festival, che si concluderà il 17 marzo, proseguirà quindi il giorno successivo nella biblioteca Rendella di Monopoli: alle 17 è prevista la tavola rotonda con Daniele Vicari che presenterà il suo libro “Il cinema, l’immortale”, edito da Einaudi. A dialogare con l’autore sarà Joana Fresu De Azevedo (Afic), mentre modererà l’incontro il critico Fabio Falzone. Alle 21, nel cinema Vignola di Polignano a mare, sarà lo stesso Vicari a presentare il suo ultimo film dal titolo “Orlando”, interpretato da Michele Placido e Angelica Kazankova.

Il primo weekend della kermesse si concluderà quindi domenica con l’inaugurazione della retrospettiva dedicata a Mattia Torre aperta dalla visione, sempre nel cinema Vignola, del film “Piovono mucche” diretto da Luca Vendruscolo, film basato sulla sceneggiatura Premio Solinas 1996 firmata tra gli altri proprio da Mattia Torre. In sala saranno presenti il regista Luca Vendruscolo, lo sceneggiatore Giacomo Ciarrapico, gli attori Alessandro Tiberi, Carlo de Ruggeri e Luca Amorosino.

Il progetto Sudestival School

La mission educativa del pubblico del domani si arricchisce grazie al progetto Sudestival School, vincitore del bando Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (MIC e MIM), che prevede la collaborazione tra Sudestival e nove Istituti di Istruzione Secondaria del Territorio quattro Istituti Comprensivi. Quest’anno la Giuria Giovani, nata ventitré anni fa grazie all’impegno del Polo Liceale “Galilei-Curie” di Monopoli, contaoltre 1000 studenti tra gli Istituti superiori coinvolti di Monopoli e Fasano. Un numero più che raddoppiato rispetto agli scorsi anni, a dimostrazione del radicamento sul territorio di un festival che si pone l’obiettivo di formare e di appassionare le nuove generazioni al cinema e alla fascinazione della sala. In questo quadro si colloca l’aggiornamento per i docenti, un unicum del genere, e la sezione Kids, con la direzione artistica di Marino Guarnieri (presidente di Asifa Italia) e i laboratori curati dall’Allegra Brigata di Monopoli.

In questo ambito giovedì scorso si è tenuto un laboratorio didattico a cura di Marino Guarnieri incentrato sul linguaggio del cinema d’animazione e sulle tecniche di lavorazione adoperate nel quattro film in concorso, il primo dei quali è stato “Anna Frank e il diario segreto” di Ari Folman, proiettato ieri presso il Teatro Radar.