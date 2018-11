Kikì, il lupo e gli altri: il teatro è dei ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il teatro diventa bambino e incanta i piccoli spettatori con tre diversi spettacoli in programma oggi nel Salento.Si parte da Koreja, dove è è in programma (alle 11 e alle 17.30 - ingresso 6 euro) l'anteprima speciale fuori abbonamento di Teatro in Tasca. La rassegna si apre con C'est parti mon Kiki, lo spettacolo realizzato grazie al sostegno dell'Istituto Francese in Italia e Fondazione Nuovi Mecenati, è stato creato da Jacques Tellitocci, compositore, performer e polistrumentista attivo da oltre vent'anni e in grado di spaziare tra differenti sonorità e generi musicali, C'est Parti Mon Kiki è una performance dedicata ai bambini, in cui la musica incontra immagini e video-mapping.Un vibrafono occupa il centro del palcoscenico mentre un divertente personaggio segue i suoi ricordi d'infanzia e invita il pubblico a entrare in quella che un tempo fu la sua tana. È uno spazio pieno di giocattoli sonori e di peluche tra cui il cane Kiki, fedele compagno di giochi, che risveglia tutta la sua immaginazione. Giocattoli, pentole, paralumi, scatole di ferro, un cane di pezza, la ruota di bicicletta, carta e giocattoli meccanici producono una sonorità atipica mostrando ai bambini che la musica può essere creata da vari oggetti con funzioni differenti.La musica, dal sapore cinematografico, puntellata da leggere sequenze teatrali, crea l'atmosfera speciale di questo spettacolo in grado di trasportare tutti i presenti in un mondo delicato e poetico e di far viaggiare i più grandi nell'universo colorato dei ricordi della propria infanzia. Info: www.teatrokoreja.it.Nello spazio restaurato della Distilleria De Giorgi, a San Cesario, andrà invece in scena alle 17,30 il Teatro delle forche con l'intramontabile fiaba di Cappuccetto rosso con Deianira Dragone, Giancarlo Luce, Ermelinda Nasuto, Cilla Palazzo, Espedito Chionna, Giuseppe Ciciriello (età consiglia 7/11 anni, prezzo simbolico di un euro).Si tratta del secondo appuntamento di Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi, rassegna promossa da Astragàli Teatro nell'ambito dei progetti Taotor e Alchimie.È notte fonda il lupo si aggira guardingo nel bosco; dietro di lui il cacciatore, desideroso di catturare la belva tanto temuta. Ma il lupo riesce a cavarsela anche questa volta. Il canto del gallo annuncia il nuovo giorno, il sole ormai è alto è ora di mettersi a lavoro a casa di Cappuccetto Rosso oggi è il giorno del bucato! La mamma di Cappuccetto, donna energica e lavoratrice, invoca l'aiuto di quella pigrona di sua figlia; Cappuccetto Rosso, imbranata e sognatrice, con la testa tra le nuvole, ne combina di tutti i colori durante le faccende domestiche quando, in uno scatto di coraggio e buona volontà, Ci posso andare io dalla nonna, mamma!. Il resto è storia nota. Info: www.astragali.itSempre oggi al Teatro Comunale di Aradeo, ancora teatro per ragazzi con L'arca di Terrammare Teatro, che alle 17.30 darà il via la tredicesima edizione di Bagliori d'Ombra. La rassegna - organizzata dal Teatro Le Giravolte in collaborazione con Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e i comuni di Aradeo, Casarano, Lecce e Leverano.L'arca di Terrammare Teatro, con Silvia Civilla e Agostino Aresu, narra la storia di due fratellini perennemente litigiosi che si ritrovano all'improvviso coinvolti in un'avventura straordinaria: una piccola farfalla, entrata nella loro stanza, chiede ai due bambini di salvare quanti più animali è possibile dal grande temporale che sta per riempire d'acqua tutta la Terra. Basterà trasformare per una notte la loro cameretta in un'enorme imbarcazione, chiamata Arca. Prima di ogni spettacolo spazio alle Fiabe con merenda, un momento dedicato alla lettura ad alta voce e all'immaginazione, senza pc, tv o telefonino, con l'obiettivo di far nascere e crescere nelle nuove generazioni la curiosità e l'amore per i libri attraverso momenti di lettura performativa. Info 3494638560 - www.teatrolegiravolte.it