Kenny Garrett Do You Dance! Al Locomotive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Eraldo MARTUCCIDopo il successo di ieri, il Locomotive Jazz Festival ritorna nel Chiostro dei Teatini di Lecce per gli ultimi due giorni di grande musica che chiuderanno domani la tredicesima edizione della rassegna con la direzione artistica del sassofonista Raffaele Casarano.Anche oggi, rimanendo ancorati al filo rosso della rassegna, la giornata inizierà alle 10, nella Chiesa di San Giovanni Battista nella zona 167/B, con il secondo appuntamento legato a La musica cresce nelle periferie, il laboratorio KIDS Orchestra organizzato in collaborazione con le Associazioni Baraonda e Hakuna Matata. Nella stessa chiesa alle 11, per i Concerti del mattino: Parabola dei talenti, si esibirà il contrabbassista Andrea Colella in Periferie Sonore.Un momento di musica e riflessione per animare uno dei luoghi più periferici della città, una zona ad alta densità abitativa ma povera di centri di aggregazione e iniziative culturali.Ed in serata, al Chiostro dei Teatini, consueto doppio appuntamento. Alle 21 ci saranno i musicisti del Locomotive Giovani 2018 che si esibiranno insieme al contrabbassista salentino Luca Alemanno, appena rientrato da una residenza di 2 anni a Los Angeles: una borsa di studio completa che gli ha fornito la possibilità di suonare al fianco dei giganti del jazz mondiale e di studiare con alcuni di loro attraverso residenze artistiche, ma anche insegnare nei vari seminari che l'Istituto ha organizzato in diversi paesi nel mondo.Alle 22 salirà sul palco uno dei più apprezzati altosassofonisti al mondo, Kenny Garrett, con il concerto Do your dance: con lui suoneranno Corcoran Holt (contrabbasso), Samuel Laviso (batteria), Vernell Brown (piano) e Rudy Bird (percussioni).Nel corso di una carriera stellare che copre un arco di tempo di più di trenta anni Kenny Garrett è diventato uno degli altosassofonisti più imitati al mondo.Dal suo primo ingaggio professionale con la Duke Ellington Orchestra (condotta da Mercer Ellington), collaborando in seguito con musicisti del calibro di Freddie Hubbard, Woody Shaw, Art Blakey & The Jazz Messenger e Miles Davis, Garret ha sempre apportato, in ognuna delle situazioni musicali menzionate, il suono vigoroso, melodico e inconfondibile del suo sax alto. Nel 2008-2009 suona nel supergruppo di Chick Corea e John McLaughlin Five Peace Band, con Chritian Mc Bride al basso e Vinnie Colaiuta alla batteria e incide il disco omonimo che si aggiudica il Grammy Award nel 2010.Con oltre 200 collaborazioni come sideman con una moltitudine di icone musicali, più di 20 dischi come bandleader, Garret è in continua crescita come compositore. Dopo il concerto il LJF si sposterà nuovamente a San Cataldo, nei pressi del Faro, per lo Special Squat Party invasion Locomotive. Ingresso gratuito a partire dalle 23.30.