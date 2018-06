© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non è colpa tua, ti voglio bene». Kate Spade, la stilista che ieri è stata trovata morta nel suo appartamento di New York, ha lasciato una lettera rivolta alla figlia Frances Beatrix, 13 anni.LEGGI ANCHE: Kate Spade trovata morta nel suo appartamento a New York Il biglietto, rivela Tmz, è stato trovato su un letto vicino al corpo della stilista, ormai senza vita. «Bea, ti ho sempre voluto bene. Questa non è colpa tua. Chiedi a papà». La Spade è stata trovata dalla governante: secondo il sito si sarebbe impiccata ad un armadio con una sciarpa rossa. La polizia oggi ha confermato il suicidio. Secondo alcuni siti, Kate Spade, che aveva 55 anni, soffriva di depressione.