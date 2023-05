Kanye West che ci prova con Emma, lei gli prepara la pasta in Salento: da Fedez il racconto surreale (ma vero)

Kanye West nel Salento. Con Emma Marrone. Senza sapere chi è Emma Marrone. Scegliete voi da dove partire e qual è la notizia più sorprendente. Ma è tutto vero. Il racconto l'ha fatto proprio la cantante salentina a Fedez nel podcast “muschio selvaggio”.

West, per chi non lo sapesse, è un rapper e produttore discografico statunitense conosciuto in tutto il mondo con milioni di dischi venduti.

Il racconto

Una storia surreale che inizia così. «Ero in Salento, tipo nel 2015, e un'amica mi fa: vieni a casa che tra poco arriva Kanye West, ha fame e io non so manco fare un piatto di pasta» spiega Emma che chiaramente non crede a quelle parole dell'amica.«Vabbè, dai, ci vediamo domani...Ma lei insiste, vado, ed effettivamente poi chi ti citofona?, Kanye.

Devo dire che s'appiccicava abbastanza, un po' provolone. Ad un certo punto stavo sul balcone a fumare una sigaretta con un bicchiere di vino, lui arriva, mi prende il bicchiere e se lo beve. Io: guarda, se vuoi te ne preparo uno. E lui: no, io voglio bere dal tuo. Eddai Kanye, accanna... Poi c'aveva fame, e nel frigo non c'era nulla. Mi inventai sto piatto di pasta, lui gradì parecchio, tanto che volle fare la foto».

E alla fine, Emma non ha rivelato che anche lei fosse una cantante: «No Fede, non gli ho detto 'faccio musica', ti ho detto che non sono competitiva, mi vergogno su ste robe... poi se quello ti risponde 'sticazzi'...»