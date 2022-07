Jovanotti infiamma Barletta: beach party fino a sera

Sold out per la tappa di oggi del Jova beach party a Barletta, ma domani si fa il bis. Lo show è iniziato alle 15.00. Esibizioni musicali, giochi, stand, food e beverage: il villaggio del Jova Beach Party è rimasto aperto fino a sera, con l'alternarsi di vari ospiti e numerose attività.

Il live

Jovanotti è salito sul palco principale verso le ore 20.30. Per il ritorno sono in programma due treni regionali straordinari in partenza da Barletta all'1.45 di notte con 800 posti disponibili in direzione Bari e 650 posti verso Foggia. Il viaggio a bordo di questi treni è limitato al numero di posti disponibili; è consigliato acquistare per tempo anche il biglietto per il rientro.

Viabilità e parcheggi

L'amministrazione comunale e la società di servizi Barsa spa hanno predisposto un piano della viabilità e di divieti con ordinanze, d'intesa con le forze di polizia. Preparato anche un piano di parcheggi con un servizio navetta. Un grande evento per Barletta, con importanti risvolti per l'indotto economico cittadino. «Certo si tratterà di un tifone che si abbatterà sulla nostra routine - afferma l'amministratore unico della società partecipata dal Comune Michele Cianci - ma la città ha bisogno di testare le sue resistenze. Abbiamo un potenziale turistico incredibile: noi ce l'abbiamo messa tutta».

Un docufilm su RayPlay

È disponibile, su RaiPlay, il quarto capitolo de «L'estate adesso-Jova Beach Play», il docufilm che ripercorre le tappe musicali di Jovanotti nel suo tour 2022 sulle spiagge italiane. Questa settimana il racconto è quello della tappa di Cerveteri, sul litorale romano, con tanti ospiti a duettare sul palco con Jove, da Raf a Paola Turci, da Brunori Sas fino a un grande Renato Zero, che ha emozionato e fatto cantare gli oltre 40mila spettatori, travolti dalle note di intramontabili successi. È Pierluigi Pardo, noto conduttore e giornalista sportivo, a ripercorrere i momenti salienti regalando uno sguardo privilegiato da spettatore e nel contempo da protagonista della giornata. «L'estate adesso-Jova beach Play», racconta i migliori momenti del backstage del mega tour estivo del cantante sulle spiagge italiane, attraverso inediti punti di vista degli ospiti che in ogni tappa lo accompagnano. Nelle puntate precedenti lo speciale ha portato su RaiPlay il racconto degli appuntamenti di Lignano Sabbiadoro, Marina di Ravenna, Albenga e l'unica tappa montana di Gressan, in Val d'Aosta. Ogni episodio di «L'estate adesso - Jova Beach Play» ha una durata di circa 15 minuti e viene reso disponibile ogni settimana a ridosso delle varie tappe. La pubblicazione della serie è quindi contestuale al tour: un racconto «a caldo», immediato e fortemente ancorato a ciò che sta accadendo con tante sorprese e altrettanti momenti emozionanti da vivere con la piattaforma della Rai. E a completare la serie uno speciale in cui sarà lo stesso Jovanotti a ripercorrere l'intero viaggio del Jova Beach Party.