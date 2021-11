Barletta pronta ad ospitare Jovanotti: in concerto il 30 e 31 luglio

Adesso è ufficiale. Jovanotti torna in Puglia con il suo tour Beach Party 2022, a distanza di due anni dal concerto di Barletta. E sarà ancora una volta la città pugliese ad ospitare le uniche due date del concerto in Puglia: il 30 e 31 luglio.

Il post del sindaco su facebook

A darne notizia il sindaco di Barletta Mino Cannito: «Venerdì Jovanotti sarà in diretta con Barletta per annunciare le sue due uniche due tappe in Puglia nella nostra città. Orgoglioso di aver lavorato, assieme all’intera macchina amministrativa, a questo importante evento che promuoverà Barletta in tutta Italia, stimolando nuove economie e turismo».