Al Jova beach party anche l'energia dei Sud Sound System

Tutto pronto per ildi sabato 20 luglio a Barletta (lungomare Mennea). E sono pronti anche i, tra gli ospiti più attesi per scaldare l'atmosfera prima dell'arrivo di Lorenzo.Quello della band salentina sarà uno show ad altissimo potenziale, in cui non mancheranno i cavalli di battaglia che, in più di vent'anni di carriera, hanno reso celebri Don Rico, Terron Fabio e Nandu Popu in Europa e nel mondo., quindi, non mancheranno brani in italiano e in dialetto, che hanno fatto la storia della musica made in Salento come "Le radici ca tieni", "Brigante", "Orizzonti", "Casa mia", "Sciamu a ballare", "Dammene ancora", fino ad arrivare all'ultimo singolo, "Ragganair", uscito appena un mese fa., quindi, ai ritmi del reggae e sui suoni del dialetto salentino. E quella di Barletta sarà una vera e propria maratona della musica, con Jovanotti che, tra duetti e sorprese, promette uno show lungo circa tre ore come già avvenuto altrove in Italia. Sarà una festa, che sin dal primo pomeriggio coinvolgerà tutta la spiaggia.Oltre a Sud Sound System (Italia), gli altri ospiti della tappa di Barletta sono: Acido Pantera (Colombia); Boomdabash (Italia), Canzoniere Grecanico Salentino (Italia), J.P. Bimeni & the Black Belts (Burundi e Spagna), Ackeejuice Rockers (Italia), Mr Rain (Italia).alle 14 con l'inizio di tutte le attività musicali (dj e esibizione ospiti) a partire dalle ore 16 . Alle 20.30 inizierà lo show di Jovanotti per tre ore di puro spettacolo e tanto divertimento.