Si ripropone questa sera all’Orfeo (alle 21) il bellissimo concerto del tenore José Cura e dell’Orchestra della Magna Grecia che la gloriosa Camerata musicale barese ha incluso nei giorni scorsi tra i primi appuntamenti del suo nuovo cartellone. E non finisce qui: il concerto verrà replicato domani nell’auditorium Gervasio di Matera e sabato nella chiesa San Pio X di Molfetta.

Il programma è oltremodo intrigante, interamente incentrato sulla musica e sulle canzoni argentine, la patria di Cura, la terra di Guastavino e Ginastera per citare due tra i compositori più celebri, il primo protagonista di parte della serata. La musica argentina è meno conosciuta di altre e fa molto bene Cura a proporla fuori dai confini. Ma nulla ha in meno di quella, leggera e popolare, spagnola o messicana o cubana, patrimonio ricco e seducente. Basta amare i suoni nati in quelle terre e magari essere un po’ in là con gli anni per richiamare alla mente celebri motivi: “Granada”, “Siboney”, “Solamente una vez”, “Malaguena”, “Besame mucho”, “Maria la O” firmati a volte da compositori di successo come Lecuona, Lara o Lacalle: la sua “Amapola” domina nel canto del cigno di Sergio Leone, quel “C’era una volta in America”, l’ultimo film con Robert De Niro tra gli interpreti.

Tutto questo repertorio viene spesso presentato da Placido Domingo, stella a tutta grandezza della lirica che pian pianino sta accantonando il canto preferendogli la direzione d’orchestra. La stessa cosa fa José Cura con intenso successo. È diventato grande, in ogni senso, il bellissimo ragazzo argentino che il Festival della Valle d’Itria si onorò per primo di ospitare a Martina Franca durante la ventesima edizione, nel 1994 anno della svolta decisiva (il passaggio di consegne tra il primo direttore artistico Rodolfo Celletti e il secondo Sergio Segalini), quando frantumata la magia delle indicazioni iniziali (il belcanto, il barocco, la scuola napoletana) fu introdotto con un atto quasi sacrilego Puccini con “Le Villi”. E con José Cura.

Da allora il grande tenore, nato nel 1962 a Rosario e prima voce al teatro Colon di Buenos Aires ha percorso una lunghissima strada seguendo la sfera del mondo, in Europa dalla Scala a Salisburgo, e poi attraverso gli altri continenti accompagnando il dipanarsi della storia della musica, da Verdi all’amato Puccini, dal prediletto verismo fino a Britten. Poi, poco alla volta si è fatto catturare dal podio e nel 2007 ha arricchito la sua esperienza di palcoscenico passando anche alla regia.

Per il debutto ha preparato “La commedia è finita”, una rilettura di “Pagliacci” di Leoncavallo, e subito dopo una rivisitazione di Puccini, vita bohémienne in aria scandinava. Restava da fare il compositore e lo ha fatto, con una predilezione per il sacro, o, come questa sera all’Orfeo, con un’originale versione dell’opera poetica di Pablo Neruda.

Insomma José Cura è un ricercatore, un esploratore fermo restando che è un grande cantante, un tenore ardito e un direttore d’orchestra molto interessante alla quale i professori dell’Orchestra della Magna Grecia, per i loro “Eventi musicali”, consegnano ben volentieri il podio.

Biglietti da 10 a 30 euro ai quali aggiungere la prevendita. Per informazioni telefonare al 392.9199935.