John Turturro: «Ecco il mio Rigoletto umano e minimale»

Il “Rigoletto” di Verdi firmato da John Turturro, nato nel 2018 a Palermo e subito dopo in giro per il mondo, arriva ora al Petruzzelli di Bari per uno degli appuntamenti più attesi della Stagione. La “prima” domani alle 20.30, con repliche domenica alle 18, martedì 11 e mercoledì 12 alle 20.30, e giovedì 13 alle 18. L’allestimento del Teatro Massimo, che peraltro ha segnato il debutto sulla scena lirica dell’attore e regista italo-americano, è ripreso in questa occasione da Cecilia Ligorio, giovane e affermata regista che aveva lavorato con Turturro già sei anni fa.

Sul podio dell’Orchestra salirà Renato Palumbo mentre il Coro del Petruzzelli sarà diretto da Marco Medved. (Scene di Francesco Frigeri, costumi di Marco Piemontese, disegno luci di Alessandro Carletti, coreografie di Giuseppe Bonanno). Nella parte del Duca di Mantova canteranno i tenori Valerio Borgioni (7, 9, 11, 13 giugno), e Antoni Llitere (12 giugno), in quella di Rigoletto i baritoni George Petean (7, 9, 11, 13 giugno) e Min Kim (12 giugno), mentre Gilda sarà interpretata dai soprani Caterina Sala (7, 9, 11, 13 giugno) e Claudia Urru (12 giugno). Il cast è completato da Marco Spotti (Sparafucile), Daniela Innamorati (Maddalena), Simona Di Capua (Giovanna), Andrea Comelli (Monterone), William Hernandez (Marullo), Lorenzo Mazzucchelli (Il Conte di Ceprano), Sara Rossini (La Contessa di Ceprano, Paggio della Duchessa), Saverio Fiore (Matteo Borsa), Pasquale Arcamone (Usciere di Corte).

La genesi

La genesi del “Rigoletto” è arcinota.

Individuato in Francesco Maria Piave il librettista, la scelta del soggetto cadde sul dramma di Victor Hugo “Le roi s’amuse”. La storia è incentrata sul gobbo buffone di corte Triboulet e su sua figlia Bianca, sottoposti ai soprusi di Francesco I. Superati non senza difficoltà i consueti problemi legati alla censura (il titolo divenne “Rigoletto”, ed i nomi di Francesco I e Bianca cambiati in Duca di Mantova e Gilda, il tutto ambientato nel XVI secolo), l’opera andò in scena l’11 marzo 1851 alla Fenice, accolta da un successo strepitoso. E il “Rigoletto” di Turturro, ricco di atmosfere pittoriche e cinematografiche, è ambientato proprio in un palazzo tardo-rinascimentale che evoca la Sala dei Giganti di Palazzo Te a Mantova.

John Turturro

«Come molti, sono un appassionato di musica – spiega Turturro -. Il suono della musica ci trasporta emotivamente, è una fuga dalla realtà, sogno, articolazione dei sentimenti e verosimilmente una primitiva forma di preghiera. Io sono cresciuto in una casa dov’ero circondato dalla musica d’ogni tipo: jazz, opera, R&B, soul, pop, folk, italiana, spagnola». E così, quando ha scritto e diretto “Romance & Cigarettes”, Turturro ha raccolto molto di quel mondo e della musica popolare in cui è cresciuto. E questo lo ha portato nel 2010 al capolavoro di “Passione”, il documentario/avventura sulla relazione ardente tra Napoli e le sue canzoni che si apre con “Mina e la sua “Carmela”, e si chiude con “Napul’è” di Pino Daniele.

«Per una coincidenza, quando sono stato contattato per “Rigoletto” – continua il regista - stavo lavorando a una nuova sceneggiatura per un progetto in cui la musica di Verdi era di fondamentale importanza. Dirigere “Rigoletto” mi sembrava un nuovo passo molto naturale nella mia educazione, o avventura, musicale italiana. “Rigoletto” è un capolavoro fantastico e ho tentato di rendere giustizia al materiale privilegiando i dettagli umani, senza tentare di reinventare qualcosa che non esiste o di portare un punto di vista moderno senz’altro scopo che la ricerca della novità; ho preferito invece scandagliare le profondità del dramma. Abbiamo lavorato moltissimo sulle scene per ottenere un risultato il più possibile spoglio, minimale, privo di barocchismi sia interpretativi, sia di realizzazione. La storia si svolge verso la fine del XVI secolo, l’epoca di Cagliostro, della massoneria e dell’occultismo, in un palazzo rinascimentale in rovina. Marco Piemontese ha creato dei costumi che paiono usciti da un’oscura storia gotica. I personaggi sono rappresentati in modo semplice ma non semplicistico, con l’obiettivo di renderli più facilmente identificabili dal pubblico. L’unico colore che appare sempre in primo piano è il rosso».

