Ci sono anche Peppe Servillo e il violinista Francesco D’Orazio tra gli ospiti della terza edizione del “Jeans Music Festival”, che da oggi e fino all’11 agosto si svilupperà - tra musica classica, elettronica e sperimentale con particolare attenzione ai giovani artisti e al sassofono - in sedici appuntamenti divisi fra quattro comuni salentini: Caprarica di Lecce, Nardò, Poggiardo e Scorrano. Ad organizzarlo è l’associazione Orchestra Filarmonica di Lecce con la direzione artistica di Matthieu Mantanus, il geniale creatore del format “JeansMusic” nato per realizzare il sogno di una musica classica che si avvicini al pubblico.

«Questa terza edizione – commenta Mantanus - si preannuncia piena di belle sorprese tra talenti internazionali e gemme della musica scoperte proprio in Salento. Un festival che continua e rompere gli schemi e presenta le sue insolite proposte, com’è proprio nel suo Dna».

Il via a Caprarica con Clara "Blavet" Calignano

E la realtà creativa salentina viene esplorata con due artisti molto diversi tra loro, ma altrettanto interessanti. Si tratta della flautista e compositrice Clara Blavet (nome d’arte di Clara Calignano) che presenterà, in solo e in trio, il suo album d’esordio “Narcisi e Camomille”: un incontro tra la musica contemporanea, elettronica e pop cantautorale che oggi alle 21 inaugura il Festival nella Chiesa del Crocifisso di Caprarica di Lecce, con replica l’1 agosto nel Giardino Botanico di Nardò. E c’è poi il violinista Francesco Del Prete, con il suo progetto innovativo “Cor Cordis” tratto dal suo nuovo omonimo album, che sarà domenica 16 luglio in piazza Vittoria a Caprarica di Lecce, venerdì 28 luglio a Scorrano e lunedì 31 luglio a Poggiardo.

Peppe Servillo in concerto-recital

Peppe Servillo e l’ensemble Pathos con “Il Carnevale degli Animali… e altre fantasie” saranno invece protagonisti, il 9 agosto a Nardò, del concerto reading con testi di Franco Marcoaldi e le celebri musiche di Camille Saint-Saens.

E sugli intrecci tra musica e teatro sono anche incentrati i due appuntamenti con il musicattore genovese Luigi Maio, il 6 agosto a Vaste – Poggiardo e il 7 agosto a Nardò, che interpreterà con l’Orchestra Filarmonica di Lecce, diretta dallo stesso Mantanus, “In viaggio con Rossini e Paganini”, una commedia in musica esilarante costruita attorno a due personaggi incredibili della storia della musica.

Il sassofono sarà invece protagonista nella sua veste classica grazie a Jacopo Taddei, che eseguirà una suite per sassofono e orchestra di Mantanus su un tema di Mozart (il 3 agosto a Caprarica di Lecce e il 4 agosto a Scorrano); e ad Andrea Carrozzo in duo con la pianista Valeria Fasiello nel recital in programma l’8 agosto a Caprarica e l’11 agosto a Nardò.

L’ultima produzione è quella con l’Ensemble de “I Talenti Vulcanici”, una delle migliori formazioni di musica barocca diretta da Stefano Demicheli e che condividerà il palco con Francesco D’Orazio: un inedito incrocio tra antico e moderno in scena il primo agosto a Caprarica e il 2 agosto a Nardò.

Per info: www.jeans-music.com; www.orchestrafilarmonicadilecce.it.