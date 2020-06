Jarabe de Palo, il cantante Pau Donés morto di cancro a 53 anni. L'annuncio della famiglia sui social

Morto Pau Donés, leader degli Jarabe de Palo: aveva 53 anni e soffriva di un cancro dall'agosto del 2015. Lo annuncia la stampa spagnola, riprendendo un post della famiglia sui social. La famiglia del cantante ringrazia «il team medico e tutto il personale» degli ospedali che hanno seguito Pau Donés, «per il lavoro e la dedizione che gli hanno dedicato in questo periodo» e chiede «il massimo rispetto per la privacy in questo momento difficile».

«La famiglia Dones Cirera comunica che Pau Donés è morto il giorno 9 giugno a seguito del cancro di cui soffriva dall'agosto del 2015 - scrivono i parenti del cantante su Instagram - Vogliamo ringraziare il team medico e tutto il personale dell'ospedale Vall de Hebrón, dell'ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, dell'Ico (Institut Català d'Oncologia), il Servei de Paliatius dell'ospedale de Viella e il Vhio (Vall Hebrón Cancer Institute), per il lavoro e dedizione durante tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto e intimità in questi tempi difficili».

L'ultimo messaggio ai fan nel 2019. Nel 2018 gli Jarabe de Palo avevano annunciato che avrebbero interrotto la propria attività musicale. E Pau aveva rivolto un accorato messaggio ai fan: «Questo non è un addio, o meglio, non solo. È anche e soprattutto un arrivederci. Come molti sapete, quest'anno ci fermiamo - aveva spiegato, motivando la sua decisione con la volontà di passare più tempo con la figlia - Mi vengono in mente tanti pensieri, tutte le cose buone che ci ha dato la musica: momenti incredibili e irripetibili che abbiamo vissuto e l'opportunità di vedere il nostro sogno diventare una professione».

Il dolore degli amici. «Nooooooo Pau nooooooo. Mi hai spezzato in due». Lo scrive su Twitter Ermal Meta, commentando addolorato la morte del leader degli Jarabe de Palo, Pau Donés.

