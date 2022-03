Isola dei Famosi 2022, il cast dei concorrenti. Ilary Blasi è pronta a tornare per il secondo anno alla guida del famoso reality, che inaugurerà la nuova edizione il 21 marzo su Canale Cinque, prendendo il posto nel prime time al Grande Fratello Vip, che invece chiuderà ufficialmente il 14. Intanto in rete sono arrivate diverse indiscrezioni sui possibili naufraghi Vip che potrebbero essere in Honduras.

Il 21 marzo l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi prenderà ufficialmente il via. Ad affiancare la conduttrice dovrebbero esserci Vladimir Luxuria e Nicola Savino, con i ritorno di Alvin nelle vesti di inviato. A dare le indiscrezioni sulla nuova formazione il sito “TvBlog” che ha anche fornito in anteprima diversi nomi dei possibili concorrenti reality.

I concorrenti quest’anno dovrebbero essere divisi in tre categorie, le “coppie”, che parteciperanno come unico concorrente, quella dei “single maschi” e quella delle “single femmine”.

Il primo gruppo, delle coppie, dovrebbe contare

Jeremias Rodriguez e il papà Gustavo

i Cugini di campagna

Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi

Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo.

Per quanto riguarda i single maschi si è parla di

Marco Melandri

Antonio Zequila a

Nicolas Vaporidis

ll rapper Blind

il modello Roger Balduino.

Il cast femminile dovrebbe essere composta

dall’ex gieffina Floriana Secondi

Ilona Staller

Roberta Morise

Estefania Bernal

Jovana Djorkevic

Poi alcune ipotesi: Matilde Brandi, Ilaria Galassi e Nicole Daza.