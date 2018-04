Credo che quello di #StrisciaLaNotizia nei confronti di Alessia Marcuzzi stia iniziando ad essere stalking.



Addirittura dare spazio a Lele Mora (!) per sputare veleno su una professionista con anni di carriera. — Barto (@BartCarbu) 5 aprile 2018

torna a occuparsi dell'accusandodi essere sempre più "svicolona" perché non affronta le questioni piccanti sollevate dal web e dal tg satirico.Innanzitutto, durante la scorsa puntata non avrebbe mostrato le immagini della prova in cui Alessia Mancini avrebbe barato a scapito di Jonathan diventando la mejor, e poi sottolinea come le dichiarazioni del naufrago non siano state prese in considerazione dalla conduttrice e dai suoi opinionisti. Jonathan, invitato a spiattellare la "verità", ha raccontato delle offese fatte dall'ex letterina di nascosto dalle telecamere. Secondo alcuni, la produzione taglierebbe tutto quello che potrebbe nuocere alla Mancini.In un servizio sulinoltre, viene spiegato che agli ex naufraghi è stato impedito di tirare fuori l'argomento nelle trasmissioni. Ospiti di Alfonso Signorini, Filippo Nardi ed Eva Henger avrebbero lasciato intendere di aver ricevuto una telefonata misteriosa.Il web però si infuria e commenta gli appellativi usati contro Alessia Marcuzzi. Parole come "bulla" e "svicolona" sembrano eccessive agli utenti di Twitter e in contraddizione con la battaglia contro il cyberbullismo.