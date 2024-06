Isola dei Famosi 2024 la Finale, chi vincerà il reality? Cambiano tutti i pronostici: Peron rischia grosso. I sondaggi, le sorprese e il montepremi

Isola dei Famosi 2024, la Finale. Sono Aras Senol, Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Edoardo Franco, Samuel Peron e Alvina Verecondi Scortecci i naufraghi a contendersi stasera in tv, mercoledì 5 giugno, il titolo di vincitore del reality condotto da Vladimir Luxuria con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Isola dei Famosi 2024, le pagelle dei finalisti (e non solo): Stoppa umano (8), Aras ma ancora c'è (4), Alvina frizzantina (7), Peron macigno (5)

L'appuntamento per i telespettatori è alle 21.40 su Canale 5. Nel frattempo di seguire la diretta scopriamo le anticipazioni della puntata e chi (secondo i sondaggi) sarà il vincitore.

Isola dei Famosi 2024, stasera la finale: il messaggio di Luxuria

Ieri Vladimir Luxuria ha lanciato un “appello” ai telespettatori. «Sono qui nel backstage dell'Isola dei Famosi perché vi voglio invitare alla finale di mercoledì 5 giugno in cui dopo un lungo viaggio sapremo chi vincerà l'edizione.

Luxuria non voleva condurre l'Isola? Vladimir fa chiarezza: «Filmati estrapolati per mettermi in cattiva luce»

La conduttrice del reality ha voluto mettere a tacere anche chi l'ha accusata di aver «fatto le scarpe» a Ilary Blasi: «Non ci si crede. Io non l’ho manco chiesto. Non è che abbia fatto in modo di… Me l’hanno chiesto loro».

I naufraghi in gara e il montepremi

Polemiche a parte oggi è un giorno di festa. Tra televoti flash e prove da superare stasera Alvina, Aras, Artur, Stoppa ed Edoardo Franco scopriranno anche che Samuel Peron è ancora in gara. Il ballerino ha passato infatti gli ultimi giorni su una spiaggia segreta e stasera raggiungerà gli altri naufraghi per proseguire la sua corsa alla vittoria. Il montepremi in ballo è di 100mila euro (metà da devolvere in beneficenza).

Il primo televoto flash

Uno tra Edoardo Franco e Aras Senol dovrà abbandonare subito Cayo Cochinos a un passo dal traguardo. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Aras Senol, chi è il finalista a L'Isola dei Famosi 2024: età, carriera, vita privata

Con il ritorno di Samuel quindi i finalisti saranno 5 e non 6. Questa sfida secondo ForumFree sarà vinta da Edoardo, ecco le percentuali. Ecco le percentuali dal sito Forumfree che sembrano indicare chiaramente come andrà a finire lo “scontro” tra i due: Aras Senol con il 76,10%, Edoardo Franco con il 23,90%.

I sondaggi: a poche ore dalla finale cambia tutto

Fino a qualche ora fa i bookmakers non avevano dubbi, Edoardo Stoppa era il vincitore, secondo (con un bel po' di distanza) Edoardo Franco (sempre che superi il primo televoto) poi Alvina e Aras a pari merito, a seguire Peron e ultimo Artur. Ma ora tutto è cambiato.

Isola dei Famosi 2024, le pagelle della semifinale: Artur gramigna (6), Matilde senza veli (8), Samuel rosicone (4), il fratello di Alvina pronto alla televendita (5)

Dall'ultimo comunicato si legge: L'ex inviato di Striscia la notizia resta al top dei pronostici, ma il suo omonimo Franco (vincitore di MasterChef 2023) è sempre più vicino: adesso viene dato vincente tra 3,25 e 3,50 volte la posta. Insomma, i bookmakers non credono ai sondaggi... Sale anche Alvina, che sui social si legge potrebbe essere anche la vincitrice. L'attore d terra Amara ha perso terreno ed è a pari merito con Artur.

Edoardo Stoppa finalista a L'Isola dei Famosi 2024, «è il favorito dai sondaggi»: chi è? Età, moglie, figli, padre e carriera

E a poche ore dalla finalissima è Samuel quello dato per spacciato. Ma per scoprire chi sarà davvero il vincitore bisognerà attendere stasera.

Le sorprese

Non mancheranno poi momenti emozionanti: dopo mesi di lontananza, i naufraghi potranno riabbracciare i loro cari, direttamente sulle spiagge dell'Honduras.