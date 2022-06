Isola dei Famosi 2022, scelti i 6 finalisti: Pamela ed Estefania eliminate

Hanno "brindato" alla centesima puntata in Honduras con i nomi dei finalisti ufficiali. Il reality di Mediaset è pronto a chiudere i battenti, lunedì 27 giugno la finalissima che decreterà il vincitore de L'Isola dei Famosi 2022. Dopo l'abbandono "costretto" di Edoardo Tavassi a contendersi il biglietto del volo per il podio erano rimasti 8 naufraghi, ma solo 6 potevano rimanere. E solo 6 sono rimasti. Luca Daffré, Maria Laura De Vitiis, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis sono loro i finalisti.

Isola dei Famosi 2022, i finalisti

Luca Daffré è stato scelto finalista grazie alla vittoria della prova, una prova che in primo luogo era stata vinta da Maria Laura, squalificata a causa di una irregolarità. La seconda prova ha decretato il secondo finalista e sembrava scritto: Maria Laura. Al televoto flash vengono annunciati il terzo e quarto finalista: Carmen e Mercedesz. Queste le percentuali: Carmen 58%, Mercedesz 32%, Estefania 10%. Il sesto finalista è Nick Luciani, salvato dal televoto a Playa Sgamadissima. Per pamela ed estefania il destino ha scelto una strada diversa. Il loro volo è per l'Italia.