Isabella Potì in rosa Armani: la chef ospite sulla passerella dello stilista alla Milano Fashion Week

C'era anche la pastry chef di Bros Isabella Potì tra le modelle della sfilata di Giorgio Armani alla Milano Fashion Week.

Isabella, fasciata in un abito rosa cipria dello stilista che metteva in evidenza il pancione della gravidanza e anche la sua bellezza acqua e sapone, ha postato diversi scatti della nuova esperienza corredati da un "è stato un onore". La giovane stella della cucina salentina, infatti, ha sfilato per "re Giorgio".

Tra le ospiti speciali dell'evento c'erano anche Kasia Smutniak, Anne Hathaway, Valeria Mazza, Matilde De Angelis, Eva Ricco Bono, Ana Mena e tanti altre star nel front row al fashion show di Giorgio Armani.

La sfilata silenziosa contro la guerra

Una voce fuori campo apre la sfilata di Giorgio Armani nell’ultimo giorno della Milano Fashion Week, annunciando la decisione dello stilista di presentare la sua collezione in silenzio «in segno di rispetto per tutte le persone coinvolte nella tragedia in corso in Ucraina».