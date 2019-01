Irama a Sanremo, «La mia canzone l'ho scritta nel Salento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Irama sarà in gara a Sanremo 2019 con il brano “La ragazza con il cuore di latta”, uno dei testi più duri e senza filtri di questa edizione, ispirata e scritta nel Salento dove l’artista 23enne si rifugia spesso per comporre i sui testi. Il brano intenso che racconta una storia vera di una donna abusata in famiglia, dal padre.«Questa canzone – racconta Irama, reduce dalla vittoria di “Amici” e dal successo dell’album “Giovani” – l’ho scritta nel Salento, dove spesso mi ritiro per scrivere con Giulio Nenna, terra magica in cui amo isolarmi, e dove ho incontrato la ragazza di cui racconto, che nel testo chiamo Linda, e l’ho scritta tutta d’un fiato dalla notte all’alba. È una storia reale, di violenza sessuale in famiglia e mentre scrivevo stavo male, quasi non volevo andare avanti ma poi ho pensato che era importante raccontare la violenza domestica, un problema e una realtà che tocca purtroppo tante donne, tanta gente».