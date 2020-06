In arrivo il nuovo album del cantautore Mino De Santis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mino De Santis è pronto per presentare ai fan il suo nuovo album, il quinto della carriera. Lo ha annunciato lui stesso sui social: «Buongiorno a tutti, si ricomincia! L'attesa è finita. Fra poco, pochissimo, il quinto CD di Mino de Santis - scrive sul proprio profilo Facebook - sarà realtà!!! Credeteci, perché ormai ci siamo! Sarete aggiornati su tutto, dalle date di prensentazione del CD, ai punti vendita, ai nuovi concerti in arrivo. A prestissimo».De Santis, originario di Tuglie, è il cantautore di "Pezzenti", "Radical chic", "Lu fiju a Milanu", "La zoccola", "Spiaggia proletaria" e tantissimi altri successi. Costante la sua presenza nelle piazze del Salento dove tra i primi fan, in estate, ci sono i turisti che attraverso lui hanno conosciuto il dialetto salentino. E' anche noto come il "De Andrè" salentino.