Ilary Blasi, gaffe a Verissimo: «Farfallina? No io ho la farfallona». Gelo, ma la Toffanin insiste: «Capita la battuta?»

infila unahot dietro l'altra. Ospite di, già dall'entrata in studio non riesce a contenere la sua carica esplosiva.Il primo ingresso nella trasmissione che stiamo seguendo su Leggo.it , infatti, è fuori scaletta: laruba la scena alla padrona di casa per presentare l'ospite Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici.Vestita di un abito tailleur con un profondo spacco, la moglie di Francesco Totti si accomoda sullo sgabello che le è stato assegnato e tira su la gonna per non restare del tutto scoperta. La Toffanin controlla che sia tutto a posto, poi commenta: «Tanto tu non hai la farfallina», facendo riferimento all'ormai famoso tatuaggio di Belen Rodriguez.risponde prontamente: «No, io ho la farfallona». Gelo in studio, ma la Toffanin insiste a rimarcare il doppio senso: «L'avete capita la battuta?».L'intervista prosegue parlando della scelta di Francesco Totti di lasciare la Roma anche come dirigente.commenta: «Gliel'appoggio», intendendo che condivide in pieno le scelte del marito. Ma la Toffanin vede del marcio anche qui...Sono una delle coppie più famose ed amate d'Italia, eppure non tutto di ciò che viene raccontato corrisponde realmente a ciò che avviene all'interno della loro splendida famiglia: Francesco Totti e Ilary Blasi sono due persone semplici, nonostante la grande popolarità. La conduttrice Mediaset, ospite di Verissimo, ha ironizzato sulle tante voci di gossip che hanno accompagnato la coppia, sposata ormai da 14 anni.«So che il suo addio alla Roma ha fatto molto scalpore, io lo sosterrò sempre. Lui non vorrebbe fare l'allenatore, non lo vedo in quel ruolo e vorrebbe stare sempre con la famiglia» - spiega Ilary Blasi - «Da due anni a questa parte, ci baciamo: veniamo immortalati sempre così mentre siamo in vacanza, invece prima i servizi delle riviste erano sempre su presunti litigi e musi lunghi».Si parla poi della vita pubblica, ma anche della famiglia. «Solo questa estate sono diventata davvero social, ora se ho qualcosa di divertente da raccontare, lo faccio volentieri, così come Francesco» - racconta Ilary Blasi - «Il matrimonio di mia sorella Silvia, questa estate, è stato speciale: lei è la più grande di noi tre sorelle, aveva già dei figli ma era una "peccatrice", perché non era sposata. Anche se per me, lo era già. Mancava solo lei, è stato emozionante».In studio, poi, Ilary Blasi è stata raggiunta da Alvin: dopo aver lavorato insieme in passato, i due si ritroveranno alla conduzione di EuroGames, la trasmissione che riprende il format di Giochi senza frontiere. Appuntamento fissato per giovedì prossimo, con un obiettivo ambizioso dichiarato da Ilary Blasi: «Mi piacerebbe riportare le famiglie davanti alla tv, come accadeva in passato».