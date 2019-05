Aldo, Giovanni e Giacomo, Il trio torna nel Salento ​Il nuovo film con il regista dei grandi successi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra impossibile quest'anno prescindere da Puglia e Salento per le commedie dell'estate. Anche Aldo Giovanni e Giacomo tornano infatti a girare nel Salento e lo fanno a 22 anni di distanza da Tre uomini e una gamba, il film che li consacrò nel mondo della commedia italiana.Le riprese del nuovo film partiranno all'inizio dell'estate: i primi ciak sono attesi già a giugno. Al momento non si sa di preciso quali saranno i luoghi prescelti. Ma questa nuova pellicola vede alla regia Massimo Venier, regista e coautore dei primi tre film del trio: Tre uomini e una gamba, Così è la vita, Chiedimi se sono felice. Gli stessi vengono definiti dalla maggioranza dei fan come quelli più belli. Il casting del film si è concluso qualche mese fa. Ora si attende con ansia di veder girare le prime riprese. Il trio di comici si aggiunge quindi a Carlo Verdone, impegnato nella produzione del film Si vive una volta sola, che avrà come location sia il Salento sia l'area barese. Ma impegnato in Puglia è anche Luca Miniero, il regista di Benvenuti al Sud, che girerà alcune scene di Cops, prodotto da Picture Show per DryMedia, tra Nardò e San Vito dei Normanni.Si chiude così il periodo di riflessione del trio che recentemente aveva visto l'avventura solista di Aldo Baglio: Scappo a casa. Per il comico si è trattato di una prima assoluta senza Giacomo Poretti e Giovanni Storti: Siamo stati un po' troppo superficiali ad affrontare delle cose, le abbiamo fatte e questo ha portato a una crisi in cui abbiamo detto: Prendiamoci una pausa.Come se non bastasse negli ultimi giorni il trio è tornato in auge anche per gli appassionati di trailer mashup, con la parodia di Avengers: Endgame, pubblicato su YouTube nel canale di Stefano Baglio, che e intreccia alcune sequenze del cinecomic Marvel con alcuni sketch del trio comico, ottenendo un risultato esilerante.