«Il ritorno di Casanova», il nuovo film di Salvatores con Servillo apre il ​Bif&st

Sarà «Il ritorno di Casanova», il nuovo film di Gabriele Salvatores con Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio e Sara Serraiocco, a inaugurare al teatro Petruzzelli, il 25 marzo, la quattordicesima edizione del Bif&st, in programma a Bari dal 24 marzo (pre apertura al teatro Kursaal) al primo aprile.

Prima della proiezione in anteprima assoluta, il premio Oscar Salvatores riceverà dalle mani di un altro premio Oscar, Volker Schlindorff, il 'Federico Fellini platinum award for cinematic excellence'. Nella stessa mattinata, sempre al Petruzzelli, il regista italiano incontrerà il pubblico al termine della proiezione di uno dei suoi film più apprezzati, «Nirvana».

«Contento per diverse ragioni»

«Sono contento per molte ragioni - dice Salvatores -. Perché il Bif&st è un festival che si tiene in una regione del Sud e in una splendida città che amo; perché il Petruzzelli, dove ho recitato da giovane, è uno dei più bei teatri italiani; perché molti degli attori del film, a cominciare da Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio ed Elio De Capitani vengono dal teatro».

Liberamente tratto dal romanzo di Arthur Schnitzler, e scritto da Umberto Contarello, Sara Mosetti e Gabriele Salvatores, «Il ritorno di Casanova», si legge in una nota, narra la storia di un affermato regista italiano che, restio ad accettare lo scorrere del tempo, decide di raccontare il Casanova nel suo ultimo film. Dopo l'anteprima al Bif&st, il film sarà in sala dal 30 marzo, distribuito da 01 Distribution.

xxxxxxxx

Del cast fanno parte anche Natalino Balasso, Alessandro Besentini e Bianca Panconi; il film è prodotto da Indiana Production con Rai Cinema, Ba.Be Productions ed Edi Effetti Digitali Italiani, in collaborazione con 3Marys Entertainment, in associazione con Bper ai sensi delle norme del Tax Credit, con il contributo della Regione Veneto e della Veneto Film Commission. Dopo l’anteprima al Bif&st, il film sarà poi distribuito nelle sale italiane a partire dal 30 marzo, attraverso il circuito 01 Distribution.

Il Bis&st si svolgerà tra il Petruzzelli e altri due teatri baresi, il Piccinni e il Kursaal Santalucia, oltre allo Spazio Murat che ospiterà conferenze stampa, incontri con i protagonisti del cinema e presentazioni di libri.

Al Petruzzelli sarà possibile assistere nella sezione non competitiva alla proiezione di 7 film di lungometraggio in prima mondiale o internazionale, inediti in Italia. In gara, invece, ci saranno 12 film in anteprima mondiale o internazionale provenienti da tutto il mondo che saranno valutati dalla giuria internazionale che attribuirà tre premi: al miglior regista, alla migliore attrice e al miglior attore protagonisti.

Il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence premierà il talento di 8 cineasti italiani e stranieri, fra i quali l’attrice, regista, musicista italiana Sonia Bergamasco. E proprio a Fellini, in occasione dei 30 anni dalla sua scomparsa (31 ottobre 1993), sarà dedicato il pomeriggio del 1° aprile con la proiezione in edizione restaurata di un suo capolavoro: “Roma” (1972).

Il Teatro Piccinni ospiterà nella sezione “ItaliaFilmFest/Nuovo cinema italiano” sette film italiani in anteprima mondiale o internazionale che saranno valutati da una giuria del pubblico che attribuirà al/alla miglior regista il Premio Ettore Scola e ai migliori attori protagonisti il Premio Mariangela Melato e il Premio Gabriele Ferzetti. Ci saranno poi sei proiezioni nella sezione “Cinema, Industria, Lavoro”, un tributo alla più antica casa cinematografica italiana intitolato “La Titanus che avrà 120 anni nel 2024”, e altre iniziative, tra cui un ricordo di Mia Martini.

Al Kursaal Santalucia, infine, si svolgeranno tra l’altro “BariFictionF&st”, rassegna di opere televisive con la proiezione di alcune anteprime, e un tributo al produttore Ugo Santalucia, figlio del fondatore del Teatro, Orazio.