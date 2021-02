Il Cantante Mascherato , Gatto perde allo spareggio contro Farfalla e viene smascherato: ecco chi è. Stasera, in onda in prima serata su Rai1, la semifinale del programma canoro condotto da Milly Carlucci. In questa puntata si sono confrontati a suon di fiabesche performance Lupo, Pappagallo, Farfalla, Gatto e Orsetto. E allo spareggio finale sono finiti Gatto e Farfalla.

Ad avere la peggio è Gatto che viene smascherato. Dietro la tenera maschera, si nascondeva Sergio Assisi. Ed è Caterina Balivo, la giurata ad averlo riconosciuto. Sull'identità di Gatto erano state fatte diverse illazioni. La maschera felina si era esibita cantando sia con voce maschile che femminile. E i dubbi erano tanti. Tra i nomi ipotizzati, anche quello di Rosalinda Celentano, ex concorrente di Ballando con le Stelle. Ma dietro gli occhioni di Gatto c'era l'attore campano.

Immediati i commenti su Twitter, tanti i fan delusi per l'esclusione di Gatto. «Doveva arrivare in finale, il migliore». E ancora: «Bravissimo Gatto, lo volevamo in finale». Adesso, il confronto Orsetto vs Lupo. La gara continua.

