Morta Ida Colucci, una vita per la Rai: l'ex direttrice del Tg2 aveva 58 anni

Ha legato la sua carriera alla Rai , Ida Colucci, scomparsa oggi a pochi giorni dal 59/esimo compleanno. I colleghi la ricordano per la sua ironia, la dedizione al lavoro, ma anche per la determinazione che l'ha portata fino alla direzione del Tg2 , testata dove ha lavorato per gran parte della vita professionale. Si è spenta questa mattina a Roma dopo una lunga malattia, che non le ha impedito di continuare a lavorare fino all'ultimo. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata in Irpinia, sua terra di origine.Nata a Roma nel 1960 dopo le esperienze in Asca, Nuova Ecologia e Legambiente, è entrata in Rai nel 1991 e ha raccontato per la Radio i principali avvenimenti degli anni Novanta, tra i quali la cronaca degli sbarchi dei profughi albanesi sulle coste pugliesi, la cronaca giudiziaria degli anni di Tangentopoli e il processo Sisde. Nel 1998 è passata al settore politico parlamentare e nel 2002 alla redazione Interni del Tg2, diventando inviato nel 2005. Per il Tg della seconda rete - di cui è diventata vicedirettore nel 2009 - Ida Colucci ha raccontato i più importanti appuntamenti internazionali, come le assemblee generali dell'Onu e i vertici G8 e G20, lavorando negli Stati Uniti, in Canada, in Corea del Sud, in Giappone, in Cina, in Brasile. Si è occupata anche di politica europea, coprendo con regolarità per oltre dieci anni i consigli Ue dei capi di Stato e di governo a Bruxelles e le attività programmate delle istituzioni comunitarie.Nella primavera del 2016, inoltre, ha seguito l'emergenza attentati nella capitale belga e gli arresti dei sospetti jihadisti. Nell'agosto 2016 è stata nominata direttrice del Tg2 su proposta dell'allora dg Antonio Campo Dall'Orto, ruolo che ha ricoperto fino al novembre 2018, quando è stata assegnata alle dirette dipendenze dell'amministratore delegato Fabrizio Salini. Colleghi e politici che l'hanno conosciuta ricordano la sua attenzione ai diritti civili, alle battaglie femminili, oltre che il taglio originale dato al Tg2 negli anni della sua direzione. Tanti i messaggi di cordoglio. «È stata una giornalista appassionata che ha saputo dare alla Rai con generosità e competenza la propria professionalità in tutte le sue esperienze lavorative», affermano il presidente della Rai Marcello Foa e l'ad Fabrizio Salini. Ai familiari della Colucci anche l'abbraccio dell'ad di Rai Com, Monica Maggioni, del direttore di Rai2, Carlo Freccero, della sua redazione, dell'Usigrai e di tutte le associazioni professionali.