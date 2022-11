I "margini" di Falsetti al Db D'Essay tra punk, musica e periferie

Compleanno tra cinema, musica e birra per il Bluebeat di Lecce che festeggia il dodicesimo anno di attività con tre giorni d'iniziative dedicate alla sua clientela di cultori dei luppoli artiganali.

Si parte venerdì 25 con la proiezione di "Margini", film di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti presso il cinema DB D'Essai a Lecce.

Margini. Unico film italiano selezionato in concorso alla 37esima edizione della Settimana Internazionale della Critica allaMostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, vincitore del premio del pubblico.

Fine estate 2008. Edoardo, Iacopo e Michele sono i membri di un gruppo punk di Grosseto, nella Maremma Toscana. Stanchi di suonare tra sagre e feste dell’Unità, hanno finalmente l’opportunità di andare a Bologna ad aprire il concerto di una famosa band hardcore americana. È tutto pronto, ma il giorno della partenza ricevono una chiamata dagli organizzatori: il concerto è annullato. Ma i tre non si danno per vinti: se non possono suonare a Bologna, saranno i Defense a venire a Grosseto! I paradossi della provincia e la grottesca mentalità dei suoi abitanti, renderanno l’organizzazione del concerto decisamente più ardua del previsto, trasformando ogni piccolo dettaglio in un problema. L’arrivo degli americani si avvicina inesorabilmente e, insieme alla riuscita dell’impresa, viene messo in discussione ogni punto fermo della vita dei tre ragazzi, rischiando di fargli perdere ciò che hanno sempre dato per scontato: la loro indistruttibile amicizia.

Il programma della festa

Nel foyer, prima e dopo la proiezione, le birre artigianali selezionate dal Bluebeat. A seguire i racconti di alcuni protagonisti dell'Underground salentino ed una discussione sul film con il giornalista e dj Ennio Ciotta ed i pubblican del Bluebeat, Christian Collura e Mirko Verdesca.

Sabato a mezzogiorno, come da tradizione, apertura straordinaria del pub nella sede di via Reale a Lecce.

Ospiti tre birrifici con le loro migliori creazioni: da Teramo arriva Flaviano Brandi di Bibibir, da Macerata Matteo Pomposini e Cecilia Scisciani di MC77, da Castellana Grotte Angelo Ruggero di Lieviteria.

Saranno presentate nuove birre, ne saranno spillate a caduta alcune di stampo tedesco dalla tipiche botti e ci sarà ampia scelta tra birre luppolate e non.

La domenica, il Bluebeat si sposterà per il pranzo al Castello Volante di Corigliano d'Otranto. Durante e dopo il pranzo, le canzoni di Andy Cat ed un dj set ad animare il pomeriggio.