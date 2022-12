I cantanti di Sanremo 2023: ci sono anche Elodie e Anna Oxa. Grandi ritorni per Giorgia, Mengoni, Ultimo, Paola e Chiara

Ci sono anche Elodie e Anna Oxa , a "rappresentare" la Puglia (Elodie ha vissuto nel Salento, Oxa è invece nata a Bari), tra i big in gara nell'edizione del Festival di Sanremo 2023. Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha annunciato l'elenco dei cantanti in diretta durante l'edizione delle 13.30 al tg1.

I "Big"

Ecco l'elenco completo: Elodie, Anna Oxa, Giorgia, Articolo 31, Colapesce & Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, I cugini di campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Lazza, Tananai, Paola&Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante e Ultimo. Tra poco l'annuncio degli altri 11 Big. Ai 22 si aggiungeranno altri 6 cantanti che saranno selezionati durante Sanremo Giovani, in programma il 16 dicembre.

Numerosi sono i grandi ritorni, a cominciare da quello della stessa Oxa, che ha già vinto due volte il Festival, nel 1989 con Fausto Leali e la canzone "Ti lascerò", e nel 1999 con "Senza Pietà". Ma del cast di quest'anno non è l'unica ad aver ottenuto il primo posto in passato: nel 1995 si affermò Giorgia con "Come saprei", nel 2013 vinse Marco Mengoni con "L'essenziale". Kekko Silvestre dei "Modà", band in gara quest'anno, aveva scritto per Emma Marrone la canzone "Non è l'inferno", con cui la cantante salentina trionfò nel 2012.

Sempre nel cast di quest'anno, anche artisti che negli anni passati hanno vinto la Sezione Nuove Proposte: Paola & Chiara, Ultimo e Leo Gassmann, vincitori rispettivamente delle edizioni 1997, 2018 e 2020.