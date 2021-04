Irresistibile video di Checco Zalone ed Helen Mirren nelle campagne del Salento sulle note di La Vacinada. «L'immunidad de gregge ancor no è arrivada, ma menomal que estàs La Vacinada». Così Checco Zalone sorprende tutti e pubblica, su Instagram, la nuova canzone che ha come guest star nientemeno che la grande attrice Helen Mirren.

Girato in Salento, dove anche la star britannica Orso d'Oro alla Carriera e Premio Oscar per 'The Queen' ha una masseria, il video gioca tutto intorno a Zalone che si innamora della Mirren nonostante la forte differenza di età, perché lei è immunizada.

Il testo è un inno alla bellezza a qualsiasi età (purché immunizzata)

«Ha la caviglia un pochino gonfiada, ma non fa nada», canta Zalone, «a mi me gusta bailare con tigo, o vacinada», «faccia a faccia con sta veccia muchacha immunizada». Politicamente scorretto, esilarante, l'attore ha realizzato il sogno della Mirren, che tempo fa aveva dichiarato di sognare un film con lui. «Lo adoro», aveva detto senza mezzi termini. Ed ora eccoli, in giro per le magie scenografiche del Salento, fra alberi di limoni e immense strade sterrate di campagna, in un video dove lei parla italiano e lui si improvvisa turista spagnolo. Tra i due scoppia un'irrefrenabile passione, e l'attrice 75enne sembra perfettamente a proprio agio, sorridente e ironica, mentre mostra a Zalone la spalla vaccinata e «già richiamada», mentre lui le canta: «E non mi importa que dice la gente, perché tanto tu non lo siente... e non importa se trovo al mattino il tuo sorriso sul mio comodino». Una coppia esplosiva, tanto che, appena pubblicata, la clip è già diventata virale