Helen Mirren e Checco Zalone: gag a sorpresa al Bif&st: "Compravo i panzerotti e sono passato a salutarti"

Gag a sorpresa ieri al Bif&st per Helen Mirren Checco Zalone: una volta sul palco il tacco della scarpa rosa confetto dell'attrice premio Oscar resta incastrato e lei, impecabile al fianco del marito, rimane con un piede nudo fino a quando Checco Zalone, inginocchiato, le rimette la scarpa come nella classica scena di Cenerentola.

«Già la prima ca..., si è ficcato il tacco di 12mila euro di scarpa, la prima figura di ...» ha detto Zalone alla Mirren, dopo averle fatto una sorpresa alla serata a lei dedicata dal Bif&st, il Bari international film festival, dove l'attrice è stata insignita, con il marito regista Taylor Hackford, del «Federico Fellini Platinum Award for cinematic exellence». Mentre il regista Paolo Virzì consegnava loro i premi ha fatto il suo ingresso, a sorpresa, dal retro del palco, Checco Zalone.

«Sono andato a comprare un panzerotto e poi sono passato a salutare Helen», ha detto. E i due si sono subito abbracciati. «Sono contentissimo di averti dato la possibilità di lavorare con me», le ha detto Zalone, scherzando, riferendosi al video della canzone «La vacinada» che i due la scorsa primavera hanno girato insieme per ironizzare su paure e speranze legate al vaccino. «Questo è anche un premio all'amore autentico che Helen ha per la nostra terra», ha continuato Zalone, commentando il riconoscimento che il Bif&st ha dato all'attrice che ha casa in Salento.

«Abbiamo altre star di Hollywood in Italia, George Clooney sul lago di Como, Leonardo Di Caprio a Verona, ed Helen Mirren a Tricase», ha proseguito l'attore pugliese. «A Tiggiano», lo ha subito corretto lei. «Peggio», ha replicato Zalone, «perché è facile amare i luoghi cool, quelli fighi, invece il vero amore è per le cose un pò sfigate». La gag è finita con un abbraccio tra i due: «Siamo vaccinati», ha rassicurato Zalone strappando ancora risate al pubblico