Il sindaco rimprovera Arisa durante la festa patronale: «Non hai ringraziato il Comitato». Lei risponde a tono: «Stia calmo». Il video

Ha fatto il giro dei social ed è finito anche in alcune trasmissioni nazionali il litigio tra Arisa, la nota cantante e attualmente protagonista ad Amici, e Fedele Lagreca, sindaco di Gravina, dove lei era ospite. Arisa era a Gravina in Puglia come personalità di richiamo per la festa patronale di San Michele.

Arisa e il sindaco Lagreca: cos'è successo

Il litigio sul palco, o meglio la discussione, nasce da un qui pro quo. Alla fine del concerto il primo cittadino Fedele Lagreca è salito sul palco per ringraziare tutti e ha citato anche il Comitato Feste Patronali. Poco dopo ha fatto notare ad Arisa che lei non aveva fatto altrettanto. "Sindaco, stia calmo", la risposta. Un battibecco durato per qualche secondo che è subito diventato virale sui social, raggiungendo centinaia di migliaia di visualizzazioni.