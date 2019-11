“Le Mans ‘66 - La grande sfida”, gratis al cinema 50 lettori con Nuovo Quotidiano

Ultimo aggiornamento: 6 Novembre, 16:58

Ford contro Ferrari, ovvero “Le Mans ’66 - La grande sfida”. Un film appassionante tratto da una storia vera e interpretato da Matt Damon e Christian Bale; nel cast anche Remo Girone che presta il proprio volto a Enzo Ferrari. Racconta di come nella metà degli anni ‘60 il team Ford guidato da Carroll Shelby impiegò tutte le risorse per creare un’automobile capace di gareggiare - e vincere - contro la Ferrari.Il film, diretto da James Mangold e distribuito da 20th Century Fox, uscirà in tutte le sale cinematografiche italiane il 14 novembre, ma lunedì prossimo, 11 novembre, alle 20.30 sarà proiettato in anteprima al The Space di Surbo. Un appuntamento speciale al quale potranno partecipare gratuitamente 50 lettori di Nuovo Quotidiano di Puglia grazie ai 25 inviti (per due persone) messi a loro disposizione.Per ottenerne uno, basta collegarsi al seguente linke registrarsi nell’apposito form.La prenotazione dei biglietti sarà possibile fino ad esaurimento dei 25 inviti e comunque la fine della registrazione sarà il 10 novembre.